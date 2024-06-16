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國際
2024-06-16 17:07:00

美嬉水公園槍擊案｜頭部中槍8歲童命危 槍手曾多次換彈匣 開28槍傷9人(更新)

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槍手在公園最少開了28槍。(美聯社)

槍手在公園最少開了28槍。(美聯社)

17:00更新︰增詳細內容

美國密歇根州一個嬉水公園本來歡欣的笑聲，在一瞬間變成慘叫聲。一名槍手於當地時間周六闖入公園無差別開槍，見人就射，開了最少28槍，最終9人中槍，包括一名被射中頭部的8歲男童，送院後命危，其弟弟及母親亦中槍，其中母親情況嚴重。據報槍手是一名42歲白人男性，他在施襲後吞槍自殺身亡。警方正調查其犯案動機。

事發在當地時間周六下午5時許，槍手闖入底特律附近的羅切斯特希爾斯市(Rochester Hills)一個嬉水公園後，瘋狂開槍，當時公園內有不少母親帶著子女來玩耍，現場頓時尖叫聲四起。

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警方派無人機入屋 揭槍手已死

槍手施襲後，逃往約半哩外的一間寓所，跟警方對峙多個小時後吞槍自殺身亡。警長Mike Bouchard表示，警方包圍該住宅後曾試圖與內疑犯聯繫，但不成功，其後派遣無人機進入住宅，發現疑犯已經死亡。警方在屋內檢獲另一把武器，Bouchard展示了一張在住宅內桌子上的半自動步槍的照片，稱懷疑疑犯本來可能想發動「第二波襲擊」。

命危男童母親情況腹腿中槍 情況嚴重

警方認為，槍手似是隨機開槍，與各受害人並無連繫。傷者包括上述頭部中彈的8歲男童，而他的4歲弟弟及39歲母親亦受傷，她腹部及腿部中槍目前情況嚴重。另外6名受害者，年齡均在30歲以上，目前情況穩定，當中包括一對夫婦和一名78歲男子。

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警長︰槍手曾多次換彈匣 「顯然不急著走」

Bouchard表示，槍手開車來到公園，走到噴水池旁，開槍時曾多次停下來換彈匣，他「停車，下車，走向嬉水池，開槍，換彈，再開槍，換彈。然後離開」，「人們摔倒、受傷，試圖逃跑……這是非常可怕的事」，「槍手顯然不急著走。他平靜地走回他的車里」。有目擊者稱槍手似乎使用了兩支槍，警方正在調查中。羅切斯特希爾斯市長Bryan Barnett對慘案感到心痛，「我抵達現場後哭了起來，因為我知道嬉水公園本來是甚麼樣子，那本來是一個人們聚集玩樂的地方」。.

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