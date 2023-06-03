美官員透露CIA局長5月曾秘密訪華　「氣球事件」後試圖緩解緊張關係

一名美國官員2日表示，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月曾秘密赴北京會見中國情報高層，這是美軍擊落中國氣球以來，拜登政府訪問中國的最高層級官員，在經過氣球事件和這2個世界最大經濟體兼地緣政治對手之間的近來其他衝突，華府正試圖緩解與北京之間的緊張關係。

僅會見情報官員 非外交任務

據《美聯社》、《CNN》報道，英國《金融時報》（The Financial Times）率先報導伯恩斯秘訪中國一事。據美國官員表示，伯恩斯此次出訪是為了讓氣球事件發生後2國的情報溝通能夠重回正軌，伯恩斯的北京行程會見中國情報高層，並強調了在情報管道中保持溝通順暢的重要性。另一名知情人士表示，伯恩斯此行僅會見了情報官員，並非外交任務。

2月氣球事件後，美方取消了國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂前往中國的行程，美國仍在試圖重新安排布林肯訪華。美國官員長期以來一直警告稱，中國拒絕他們的外交努力。美方指出，這會升高雙方溝通不良演變為衝突的可能性。對此，中方國防部5月31日在一份聲明中則指責美國，稱當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。