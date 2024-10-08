美客機拉斯維加斯降落架冒煙　爆胎硬著陸冒火焰幸無人傷(有片)

美國邊疆航空(Frontier Airlines)上周六(5 日)一架客機從加州聖地牙哥飛抵拉斯維加斯，期間偵測到煙霧，詎料降落時飛機的輪胎爆裂發生硬著陸，起落架在跑道冒出濃煙和火焰，所幸這宗意外無造成機組人員及乘客傷亡。

綜合報道，涉事邊疆航空1326航班，空中巴士A321，5日下午1點51分準時離開聖地牙哥國際機場。不過飛行後機艙內發現冒煙，隨即通知地勤人員、消防到戒備。客機於下午3點37分降落在拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場。