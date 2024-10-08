美客機拉斯維加斯降落架冒煙　爆胎硬著陸冒火焰幸無人傷(有片)

美國邊疆航空(Frontier Airlines)上周六(5 日)一架客機從加州聖地牙哥飛抵拉斯維加斯，期間偵測到煙霧，詎料降落時飛機的輪胎爆裂發生硬著陸，起落架在跑道冒出濃煙和火焰，所幸這宗意外無造成機組人員及乘客傷亡。
綜合報道，涉事邊疆航空1326航班，空中巴士A321，5日下午1點51分準時離開聖地牙哥國際機場。不過飛行後機艙內發現冒煙，隨即通知地勤人員、消防到戒備。客機於下午3點37分降落在拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場。
邊疆航空：機師在著陸時偵測到煙霧
網上影片顯示，機場跑道上，飛機觸地後，起落架冒出長長火焰和煙霧。消防隨即上前向飛機噴射泡沫防止火勢蔓延，慶幸機上190名乘客和7名機組人員，全都透過逃生滑梯順利疏散。
邊疆航空在社交平台X發布消息指，機師在著陸時偵測到煙霧，因而宣布緊急情況。「飛機安全降落，所有乘客和機組人員都通過樓梯疏散。」聯邦航空管理局(FAA)表示，緊急應變人員撲滅了右邊引擎的火災。航空公司、國家運輸安全委員已與聯邦航空管理局對事件展開調查。
ABC News: Plane catches fire during hard landing in Las Vegas— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2024
The fire was quickly extinguished, and no injuries were reported — all passengers on the US Frontier Airlines plane were evacuated.
The cause of the incident is under investigation. pic.twitter.com/Q1PehoJBkk