美客機降落海地太子港遭槍擊釀1傷　多間航空公司停飛當地(有片)

海地新總理上任之際，美國精神航空(Spirit Airlines)周一(11日)一架從佛羅里達州飛往海地首都太子港杜森國際機場(Toussaint-Louverture airport)的航班在降落時遭遇槍擊，被迫改飛多明尼加，一名空中服務員受輕傷，多家航空公司已暫停飛往海地的航班。
綜合報道，從佛州羅德岱堡起飛的精神航空951號航班11日準備降落太子港杜森國際機場時，遭到多次槍擊，隨後被迫改道飛往多明尼加，並安全降落聖地牙哥機場。機上1名空中服務員受輕傷，但沒有乘客受傷，是3周內第2次有飛往太子港的航班遭遇攻擊。
精神航空：客機發現「與槍聲相符」的損壞情況
精神航空表示，在聖地牙哥機場檢查客機時發現「與槍聲相符」的損壞情況，目前暫停所有飛往海地的航班，「等待進一步評估」。英國廣播公司(BBC)報道，多個媒體發佈未經證實的影片，飛機內部機組人員在起降時，坐的地方有數個彈孔。美國聯邦航空總署已對槍擊事件展開調查。事件發生後，杜森國際機場停飛所有商業航班，美國航空(American Airlines)和捷藍航空(JetBlue)宣布暫停14日前飛往海地的所有航班。
精神航空遭槍擊事件發生前數小時，海地迎接新總理，商人出身的Alix Didier Fils-Aime周一宣誓就職，取代Garry Conille接任總理。
Spirit Airlines flight NK951 attempting to land in Haitian capital Port-au-Prince has been struck by gunfire, forcing it to be diverted to the Dominican Republic.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2024
At least one person, a flight attendant, was grazed by a bullet, a source said.
All flights in and out of the… pic.twitter.com/NBBOzvRRmI