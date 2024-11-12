美客機降落海地太子港遭槍擊釀1傷　多間航空公司停飛當地(有片)

海地新總理上任之際，美國精神航空(Spirit Airlines)周一(11日)一架從佛羅里達州飛往海地首都太子港杜森國際機場(Toussaint-Louverture airport)的航班在降落時遭遇槍擊，被迫改飛多明尼加，一名空中服務員受輕傷，多家航空公司已暫停飛往海地的航班。

綜合報道，從佛州羅德岱堡起飛的精神航空951號航班11日準備降落太子港杜森國際機場時，遭到多次槍擊，隨後被迫改道飛往多明尼加，並安全降落聖地牙哥機場。機上1名空中服務員受輕傷，但沒有乘客受傷，是3周內第2次有飛往太子港的航班遭遇攻擊。