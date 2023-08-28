美容師和男友住酒店乜都偷 包括枱燈風扇「清空酒店房」閉路電視拍下斷正(有片)

住酒店時有人會拿走旅行裝的洗頭水和沐浴露等，這對英國夫婦沒有拿走，但不要以為他們不貪小便宜，因他們偷走了毛巾、鬧鐘收音機、水煲、茶葉罐也取走，還有兩盞枱燈！其「清空酒店房」的惡行被酒店的閉路電視拍下。

酒店物品｜情侶賊「非常友善」跟員工及住客打成一遍

43歲任職美容師的Martine Rendell及男友，日前入住位於威爾士Pembroke Dock的海豚酒店(Dolphin Hotel)。該酒店屬於小規模，只得10間客房，據報二人當晚表現「非常友善」 ，跟酒店員工及其他住客打成一遍，晚上11點半才回房休息。