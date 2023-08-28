美容師和男友住酒店乜都偷 包括枱燈風扇「清空酒店房」閉路電視拍下斷正(有片)

住酒店時有人會拿走旅行裝的洗頭水和沐浴露等，這對英國夫婦沒有拿走，但不要以為他們不貪小便宜，因他們偷走了毛巾、鬧鐘收音機、水煲、茶葉罐也取走，還有兩盞枱燈！其「清空酒店房」的惡行被酒店的閉路電視拍下。
酒店物品｜情侶賊「非常友善」跟員工及住客打成一遍
43歲任職美容師的Martine Rendell及男友，日前入住位於威爾士Pembroke Dock的海豚酒店(Dolphin Hotel)。該酒店屬於小規模，只得10間客房，據報二人當晚表現「非常友善」 ，跟酒店員工及其他住客打成一遍，晚上11點半才回房休息。
酒店物品｜80鎊住一晚 取走200鎊戰利品 包括電視遙控
二人支付80鎊(約789港元)住了一晚，翌日酒店員工在他們退房後準備執房，驚見酒店房間被「洗劫一空」，除了廁所內的洗頭水及沐浴露看不上眼外，幾乎能拿走的都拿走，電視若非牢牢鑲在牆上可能也不翼而飛，二人連電視遙控器亦不放過，照樣帶走。據報「失物」共值逾200鎊(約1,973港元)。
酒店物品｜施然拿著一袋二袋離開 警登門調查
奇在二人不知自己會被追蹤到。酒店翻查閉路電視片段，清楚可見二人拿著一袋二袋「戰利品」離開，隨即報警並把二人透過Booking.com的訂房資訊交給警方，「他們用第一張信用卡透過Booking.com訂房時被拒，之後用第二張就成功，上面有她(女疑犯)的名字」。酒店並稱，「他們遲了25分鐘退房，這也難怪，因為他們有太多東西要執拾帶走。」警方最終追查到二人寓所，正調查案件。