美封殺令逼近 傳擬賣盤馬斯克求生 TikTok稱報道虛構

短片分享平台TikTok被美國拜登政府要求剝離內地母公司字節跳動的死線為本月19日，屆時將會「不賣即禁」。彭博社周二引述消息人士聲稱，內地官員正討論應變方案，其中一個安排是尋求把TikTok賣予美國候任總統特朗普的親信馬斯克。TikTok回應指報道純屬虛構。TikTok死線逼近之際，另一內地短片平台「小紅書」海外版REDNote以及同樣是字節跳動旗下的「Lemon8」，在美下載量急升。 TikTok已向美國最高法院提出訴訟，但法院上周五就執行「不賣即禁」法令是否違憲，聽取口頭辯論，有大法官向傳媒示意可能維持「不賣即禁」命令，故情況難言樂觀。

彭博社引述消息人士聲稱，內地官員堅持不賣盤立場有變，正討論應變方案，尋求跟特朗普政府合作，而跟馬斯克旗下的社交平台X聯合營運，是潛在考慮選項。報道稱X一旦跟TikTok結合，TikTok在美用戶超過1.7億，勢帶挈X的廣告量；又指馬斯克的AI公司亦可受惠於TikTok的龐大數據。消息人士補充，討論屬初步階段，未知TikTok及馬斯克是否知悉。 外交部︰美應尊重市場經濟和公平競爭原則 TikTok發言人向英國廣播公司(BBC)回應稱，對於純屬虛構的內容不作評論。中國外交部則說不回答假設性的提問，發言人郭嘉昆說：「作為原則，美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美投資經營，提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。」

小紅書下載量急升 TikTok面臨被封殺，REDNote近日在美登上蘋果手機應用程式商店下載量首位，Lemon8緊隨其後；在Google的手機應用程式商店，REDNote亦首次在美打入下載量十大。有由TikTok轉用小紅書的網民自稱為「TikTok難民」，小紅書上亦見「歡迎TikTok難民」帖文。 若拜登認為字節跳動在出售TikTok的方向上有實質進展，可將最後期限延長90日。兩名民主黨議員周一敦促國會拜登延長TikTok死線。 兩民主黨議員籲延長死線 參議員馬基(Edward Markey)計劃提出法案，把死線延後270日，認為倉卒封殺TikTok「將瓦解一個獨一無二的訊息和文化生態系統，令數以百萬人(用戶)噤聲」，「對於依賴這應用程式作社交聯繫和帶來生計的數以百萬美國人來說，TikTok禁令將帶來嚴重後果。我們不能允許這種情況發生。」眾議員卡納(Ro Khanna)亦以類似原因，敦促拜登和特朗普暫停禁令。特朗普曾要求法院推遲死線，讓他在1月20日就職後尋求就TikTok問題作「政治解決」。