美左翼網紅政治評論員芝加哥機場遭扣查 被問：你談論特朗普嗎？這樣辛辣回應

美國左翼網紅政治評論員派克(Hasan Piker)周一(12日)表示，他在芝加哥機場被邊境官員扣留數小時，被問到政治觀點。

派克在YouTube、串流平台Twitch和社交平台「X」擁有數百萬粉絲，一直敢言地批評以色列。他說，他周日(11日)在芝加哥奧黑爾國際機場被邊境官員扣留兩個多小時。

美媒報道，特朗普政府遭到愈來愈多批評，包括聯邦探員被指對合法美國居民採取懲罰性行動，只因為他們表達一些進步派觀點。立場偏左的派克指，他當時與邊境官員的對話大致友好，但有一人詢問他對特朗普的看法，以及他是否接觸過巴勒斯坦武裝組織哈馬斯和黎巴嫩真主黨。