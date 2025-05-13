美左翼網紅政治評論員芝加哥機場遭扣查 被問：你談論特朗普嗎？這樣辛辣回應

美國左翼網紅政治評論員派克(Hasan Piker)周一(12日)表示，他在芝加哥機場被邊境官員扣留數小時，被問到政治觀點。
派克在YouTube、串流平台Twitch和社交平台「X」擁有數百萬粉絲，一直敢言地批評以色列。他說，他周日(11日)在芝加哥奧黑爾國際機場被邊境官員扣留兩個多小時。
美媒報道，特朗普政府遭到愈來愈多批評，包括聯邦探員被指對合法美國居民採取懲罰性行動，只因為他們表達一些進步派觀點。立場偏左的派克指，他當時與邊境官員的對話大致友好，但有一人詢問他對特朗普的看法，以及他是否接觸過巴勒斯坦武裝組織哈馬斯和黎巴嫩真主黨。
派克在其YouTube頻道發布影片，表示：「他問『你談論特朗普嗎？』我第一次覺得『這是個甚麼問題？』我就直接告訴他，說：『為甚麼問這個……這和任何事有關係嗎？』」他告訴這名官員：「我不喜歡特朗普。你打算怎麼辦？這受到憲法第一修正案保障。」美國憲法第一修正案保障人民的言論等自由。
派克堅稱，他在網上發布的內容從未違法，只涉及受到美國憲法保護的言論。
倡議組織「捍衛權利及異議」(Defending Rights & Dissent)直指，邊境官員攔下政治評論員並盤問他們一些受到憲法保護的言論，這做法令人「深感不安」，「這種濫用權力的行為冒犯了新聞自由」。
美國海關與邊境保衛局(CBP)對派克的指控暫未回應。