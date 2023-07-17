美建築師竟是連環殺人犯 涉殺4失蹤女子 用受害人手機多次致電其家人︰我強姦了她

美國一名涉嫌殺害4名失蹤女子的59歲男子，據報曾經盜用其中一名失蹤女子的手機，多次致電給她家人作精神虐待，包括稱已經強姦及殺害了她。

變態連環殺人犯｜受害人妹妹憶述︰他知道我名字及長相

當時年僅15歲的妹妹Amanda憶述︰「他有很重的口音，來自紐約長島。他語氣單一，感到似一個中年白人男人」，她還說疑兇在姐姐遇害後一直關注她，「他知道我的名字，知道我的長相」。

Amanda並說疑兇曾致電她，用侮辱性言語稱呼她的姐姐，而在最後一次來電中，疑兇表示他殺了Melissa，「他殺了她，強姦了她」。Melissa的遺體最終於2010年12月在紐約布魯克林區被發現，距離她失蹤超過一年，亦是首名被發現的受害人。警方後來追蹤Heuermann打給Melissa家人的電話，發現Melissa的手機信號曾在曼克頓區Heuermann辦公室附近，以及他位於長島的寓所被偵測到，最終拘捕了他。