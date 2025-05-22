美建金穹導彈防禦系統 中方：具濃厚進攻色彩

美國總統特朗普周二公布展開被喻為「星際大戰2.0」的「金穹」(Golden Dome)導彈防禦系統計劃，以保護美國抵禦長程導彈攻擊。特朗普稱，這是美國武器首次部署在太空，將在其任期最後一年2029年的年初運作。金穹計劃是受到美國協助以色列建立的鐵穹(Iron Dome)防禦系統啟發，鐵穹是以國用來攔截伊朗和哈馬斯等發射的導彈及火箭炮。金穹興建預算達1,750億美元(約1.36萬億港元)，被指是美國為阻擋中國和俄羅斯空中威脅而建。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應金穹計劃的提問時指，計劃具有濃厚的進攻性色彩，違反《外空條約》倡導的和平利用原則。

金穹較以色列的鐵穹防禦系統的規模更大，以應對從世界其他地方甚至太空發射的導彈，包括超音速武器與可從太空投送彈頭的「部分軌道轟炸系統」(fractional orbital bombardment, Fobs)。特朗普聲稱，這些導彈全部都會被擊落，成功率非常接近100%。加拿大也有意參與，受該系統保護。毛寧指金穹計劃旨在建構不受任何約束的全球性、多層次、多領域飛彈防禦系統。該計劃公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發、部署軌道攔截系統，具有濃厚的進攻性色彩，違反《外空條約》倡導的和平利用原則，將加劇外空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。

毛寧稱，美國奉行「本國優先」，執迷於謀求自身絕對安全，違反「各國安全不受減損」的原則，損害全球戰略平衡與穩定。中方對此嚴重關切。中方敦促美方盡早放棄發展和部署全球反導系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，這是美國主權事宜，但指金穹或導致俄美恢復核武控制的接觸。

星際大戰2.0耗資1750億美元 或需時10年建成 特朗普1月宣誓就職之初簽署行政命令要求建造一個衛星網絡，以應對美國的「新一代」空中威脅，發射數千小型衛星上太空以偵測、追蹤及攔截彈道導彈和巡航導彈。國防部2月將系統改名為金穹。特朗普稱，列根總統多年前已想建立，但當時沒有相關技術。列根任內提出以太空為基地的導彈防禦系統，被稱為「星際大戰」，所以特朗普的金穹被喻為星際大戰2.0。特朗普稱金穹預算成本為1,750億美元，但國會預算辦公室估計未來20年該系統開支或達8,310億美元(約6.48萬億港元)，民主黨議員則認為特朗普好友馬斯克的太空探索公司SpaceX或在該計劃採購中得益。另有專家質疑金穹或需時10年建成，未必能趕及特朗普2029年任期屆滿前完成。