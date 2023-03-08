美德情報指北溪管道疑遭烏組織破壞　基輔否認涉事

有報道引述美國及德國情報指，連接俄羅斯與歐洲的北溪一號((Nord Stream 1)天然氣管道去年9月的爆炸事件，或涉及親烏克蘭組織，基輔否認牽涉其中。

美國《紐約時報》(New York Times)周二報道，美國官員取得的新情報顯示，策劃破壞北溪管道的組織成員可能涉及烏克蘭人、俄羅斯人或持俄烏雙重國籍的人，沒有美國人或英國人參與，目的是反對俄羅斯總統普京，協助放置爆炸裝置的人很有可能是有經驗的潛水員，他們未必參與過軍事或情報工作，但可能接受過政府專門訓練。但無證據表明烏克蘭總統澤連斯基或其高層幕僚涉及有關行動。