美德情報指北溪管道疑遭烏組織破壞　基輔否認涉事

有報道引述美國及德國情報指，連接俄羅斯與歐洲的北溪一號((Nord Stream 1)天然氣管道去年9月的爆炸事件，或涉及親烏克蘭組織，基輔否認牽涉其中。
美國《紐約時報》(New York Times)周二報道，美國官員取得的新情報顯示，策劃破壞北溪管道的組織成員可能涉及烏克蘭人、俄羅斯人或持俄烏雙重國籍的人，沒有美國人或英國人參與，目的是反對俄羅斯總統普京，協助放置爆炸裝置的人很有可能是有經驗的潛水員，他們未必參與過軍事或情報工作，但可能接受過政府專門訓練。但無證據表明烏克蘭總統澤連斯基或其高層幕僚涉及有關行動。
傳媒：不排除可能有人賊贓嫁禍烏克蘭
德國多間傳媒就指，有德國調查人員找到曾在出事海域出現的遊艇，並查出遊艇由一家烏克蘭資金的波蘭公司租用，共有5男1女懷疑將炸藥運到爆炸地點，並相信有關人士持假護照行事，有關遊艇從德國東北部的港口出發，事後在船上的餐桌驗到有炸藥痕跡，暫時未知幕後主腦，亦不排除可能有人賊贓嫁禍烏克蘭。
基輔否認有參與炸毀北溪管道，烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)表示，烏克蘭政府絕對沒有參與破壞行動，亦對有關情況一無所知。俄羅斯聯合國副特使波利安斯基重申，必須就北溪管道被破壞事作展開國際調查。