美情侶攜手減肥 3年共搣甩332磅

減肥是一件孤單寂寞的事，如果身邊有人陪你一起減，互相激勵，或會事半功倍。來自美國長島的37歲Kenny Turner與35歲Lauren Harvey便是一個好例子。2018年，兩個「分量十足」的人體重分別是410磅與296磅，不過拍拖4年以來，兩人合共減了332磅。
體重影響社交
龐大身軀直接影響Kenny的人際關係：「我迴避所有社交場合及必須出席的活動。每到一個地方，都覺得被人注視與評論。」任職公務員的Kenny表示，好在人生低谷時遇上Lauren，「她找到愛我的方法，並為我帶來一點快樂，她是我的靈魂伴侶。」Kenny深知要維繫這段關係，他必須減肥與重拾健康的體魄。
年底拉埋天窗
不過，Kenny以前一直對減肥手術嗤之以鼻，直到Lauren向他透露想做減肥手術。兩人最後決定於2019年接受「vertical sleeve gastrectomy surgery，VSG」(垂直袖狀胃切除手術)，再配合飲食與運動，Kenny成功減了199磅、達211磅，Lauren則瘦了133磅至163磅，兩人總共減了332磅！回復苗條及健康後，他倆計劃在年底結婚。
重新為減肥下定義
Lauren說，自己也是受到Kenny的激勵，才願意接受減肥手術：「以前為了瘦同靚才去減肥，希望漂亮之後吸引吸異性。2018年遇到Kenny的時候，我體重處於巔峰，不過無所謂，因為他愛的是我這個人，不是我的體重。這對我來說是重新為減肥下定義。」現在他倆為了年尾結婚以最佳姿態示眾，除了保持勻衡飲食外，也持續規律地做運動。