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國際
2022-08-17 17:12:04

美情侶攜手減肥 3年共搣甩332磅

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Lauren與Kenny減肥前後，判若兩人。

減肥是一件孤單寂寞的事，如果身邊有人陪你一起減，互相激勵，或會事半功倍。來自美國長島的37Kenny Turner35Lauren Harvey便是一個好例子。2018，兩個「分量十足」的人體重分別410296磅，不過拍拖4年以來，兩人合共減了332磅。

體重影響社交

龐大身軀直接影響Kenny的人際關係：「我迴避所有社交場合及必須出席的活動。每到一個地方，都覺得被人注視與評論。」任職公務員的Kenny表示，好在人生低谷時遇上Lauren，「她找到愛我的方法，並為我帶來一點快樂，她是我的靈魂伴侶。」Kenny深知要維繫這段關係，他必須減肥與重拾健康的體魄。

年底拉埋天窗

不過，Kenny以前一直對減肥手術嗤之以鼻直到Lauren向他透露減肥手術兩人最後決定於2019年接受「vertical sleeve gastrectomy surgery，VSG」(垂直袖狀胃切除手術)再配飲食與運動Kenny成功199磅、達211Lauren則瘦133163磅，兩人共減332！回復苗條及健康後，年底結婚。

重新為減肥下定義

Lauren說，自己也是受到Kenny的激勵，才願意接受減肥手術以前為了瘦同靚才去減肥，希望漂亮之後吸引吸異性。2018年遇到Kenny的時候，我體重處於巔峰，不過無所謂，因為他愛的是我這個人，不是我的體重。這對我來說是重新為減肥下定義。」現在倆為了年尾結婚以最佳姿態示眾，除了保持勻衡飲食外，也持續規律地運動

 

 

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