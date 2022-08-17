美情侶攜手減肥 3年共搣甩332磅

減肥是一件孤單寂寞的事，如果身邊有人陪你一起減，互相激勵，或會事半功倍。來自美國長島的37歲Kenny Turner與35歲Lauren Harvey便是一個好例子。2018年，兩個「分量十足」的人體重分別是410磅與296磅，不過拍拖4年以來，兩人合共減了332磅。

體重影響社交

龐大身軀直接影響Kenny的人際關係：「我迴避所有社交場合及必須出席的活動。每到一個地方，都覺得被人注視與評論。」任職公務員的Kenny表示，好在人生低谷時遇上Lauren，「她找到愛我的方法，並為我帶來一點快樂，她是我的靈魂伴侶。」Kenny深知要維繫這段關係，他必須減肥與重拾健康的體魄。