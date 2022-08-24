美情侶看台邊睇棒球邊「互動」　原來代價最高監禁半年(有片)

美國聯棒球大聯盟奧克蘭運動家隊，日前在主場鈴盛競技場迎戰西雅圖水手隊，場內捧球員奮力創造佳績，看台上卻發生令人意外的一幕，一名女子竟然在光天化日下，疑似正低頭為一名男子口交，畫面被懷疑對面看台觀眾拍下在網上瘋傳，警方稱已接獲舉報，正在調查。

美國《CBS News》報道，這場比賽在周日(21日)舉行，當時一對男女觀眾坐在看台最高的座位上，附近都沒有其他觀眾，他們疑似大膽地進行口交，卻沒想到被從球場對面看台觀眾拍下影片，大約7秒鐘的片段在網路瘋傳。不過，有部分棒球迷卻視為笑料，還有觀眾到鈴盛競技場，舉起一些語帶雙關的標語來開玩笑。

警方：無法確定當事人身分 報道指，警方證實已經接獲相關檢舉，惟無法確定當事人身分，目前還沒有人被傳召或被捕。不過，按當地法例，如果確定片中兩人是在進行口交，將可能犯在公共場合做出猥褻行為罪，可被判處以最重6個月有期徒刑或最高1,000美元的罰款。