美戇男偕妻向呢個國家兜售核潛艇機密 點知FBI放蛇 重囚21年 交易方法似足拍戲(有片)

美國海軍一名核子工程師與妻子，膽粗粗向一個國家的情報部門，兜售弗吉尼亞級核潛艇反應堆的機密資料，殊不知該個國家隨即主動通知美國。美國聯邦調查局(FBI)隨即派臥底接洽夫婦，經過一輪猶如間諜電影劇情的交易過程、取足證據後，收網拘捕夫婦。夫婦今年二月雙雙認罪，涉及與間諜活動有關罪行、被控違反《原子能法》罪名成立，至本周三分別被判囚21年及19年。

出售機密案｜以虛擬貨幣交易 記憶卡藏三文治內 兩名被告分別是42歲的特貝(Jonathan Toebe)及其45歲任職教師的妻子黛安娜(Diana)。案情指，夫婦以虛擬貨幣門羅幣(Monero)跟FBI臥底探員交易，並把存在機密資料的記憶卡，藏在花生醬三文治、香口膠包裝紙及膠布包裝紙內，分多次放在秘密傳遞點交予「買家」，妻子黛安娜負責把風。據報特貝把機密資料分別藏於51個「包裹」內，每個索價10萬美元(約78萬港元)，而交收地點都遠離夫婦寓所數百里外。

出售機密案｜誤認FBI臥底為「可靠伙伴」 據報特貝在給「買家」的其中一次通訊中寫道，自己已考慮出售機密好幾年，很高興能與「可靠的專業伙伴」合作，又說「希望我提供的樣本能讓你的專家們高興，我明白從小小的交流建立互信的重要性」，沒料這「可靠伙伴」其實是FBI探員。



美國當局沒有公開夫婦是向哪個國家兜售機密，傳媒一度從特貝的訊息推敲。該訊息說他提供的機密資料是美國海軍數十年以來吸取的經驗，「能令你的海員安全」(will help keep your sailors safe)。外界隨即把所涉國家的範圍，收窄至除美國及盟友英國以外的其餘4個已擁核潛艇的國家︰中國、法國、印度及俄羅斯。但當時亦有分析認為，會向美國通報有人兜售機密的國家，應該是美國盟友才對，而不久後即有消息，排除了中國及俄羅斯。

出售機密案｜紐時︰所涉國家是巴西 指夫婦選擇「奇怪」 其後美國《紐約時報》獲得消息，是案中牽涉的國家，其實是巴西。報道直指特貝夫婦向巴西兜售機密的選擇「奇怪」(odd)，指儘管美國及巴西沒太多軍事連繫，但夫婦接洽巴西時，兩國正處於數十年來關係最好的時期，時任巴西總統、有「美版特朗普」之稱的博爾索納羅(Jair Bolsonaro)，與時任美國總統特朗普深化了兩國聯盟。 夫婦究竟為何選擇巴西？法庭文件揭二人原來有點「良心」，他們出賣機密，但卻又認為賣給中俄，道德上太過分，想找一個夠財力買機密、不敵視美國、愈趨渴望獲得有關技術的國家。