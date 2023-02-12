美戰機加國領空擊落不明飛行物 一周內第三次(有片)

美國戰機周六(11日)在加拿大領空擊落一個不明飛行物，是約一周內第三度擊落進入美加領空的飛行物。加拿大表示，該飛行物較美國之前擊落的中國氣球小得多，未知從哪裡而來。
北美防空司令部再發現有不明飛行物，於周六飛越加拿大北部上空，美國國防部指，軍方前一晚已發現該飛行物，越過阿拉斯加。美軍戰機緊急升空監視，加拿大亦出動CF-18戰機和CP-140偵察機。經美加協調後，美軍F-22戰機在育空地區(Yukon)，發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈將飛行物擊落。
加拿大國防部長阿南德表示，飛行物在育空中部12,000多米高空飛行，威脅民航機安全，未知來自哪裡。她指，「從所有跡象來看，該物體可能與在北卡羅來納州海岸被擊落的相似，但尺寸更小且呈圓柱形」，軍方將回收並分析殘骸。
美加同意密切合作保衛領空
加拿大總理杜魯多下令擊落飛行物，他與美國總統拜登通電話後，拜登授權美軍與加方合作執行任務。白宮發聲明指，兩人討論了回收殘骸、飛行物目的或來源等問題，同意繼續密切協調保衛領空。
這次是美國約一周以來，第三度在美加領空擊落飛行物。美軍上周五(10日)在阿拉斯加上空擊落一個不明飛行物，軍方指因天氣惡劣，搜索和回收碎片遇上困難，未知飛行物來源、性能及有何目的。