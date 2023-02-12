美戰機加國領空擊落不明飛行物 一周內第三次(有片)

美國戰機周六(11日)在加拿大領空擊落一個不明飛行物，是約一周內第三度擊落進入美加領空的飛行物。加拿大表示，該飛行物較美國之前擊落的中國氣球小得多，未知從哪裡而來。

北美防空司令部再發現有不明飛行物，於周六飛越加拿大北部上空，美國國防部指，軍方前一晚已發現該飛行物，越過阿拉斯加。美軍戰機緊急升空監視，加拿大亦出動CF-18戰機和CP-140偵察機。經美加協調後，美軍F-22戰機在育空地區(Yukon)，發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈將飛行物擊落。

加拿大國防部長阿南德表示，飛行物在育空中部12,000多米高空飛行，威脅民航機安全，未知來自哪裡。她指，「從所有跡象來看，該物體可能與在北卡羅來納州海岸被擊落的相似，但尺寸更小且呈圓柱形」，軍方將回收並分析殘骸。