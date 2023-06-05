美戰機攔截小型飛機4人罹難　飛機公司太子女和2歲女兒喪命

美國發生小型飛機闖入華盛頓特區禁飛區，美軍戰機升空攔截，對方未有回應，最後更墜毀，機上4人全部罹難。美軍強調並無擊落飛機。報道指，涉事小型飛機來自佛羅里達州註冊公司Encore Motors of Melbourne，公司總裁為Barbara Rumpel，網上有人留言問她是否安好時，她回應「我的家人離去了，我的女兒和孫女。」其丈夫John Rumpel向《華盛頓郵報》表示，家人當時在機上，包括他49歲女兒Adina Azarian、孫女和她的保姆。他又向《紐約時報》表示，女兒等人往北卡羅來納探望他逗留了4天，事發時正飛回於紐約州東漢普頓(East Hampton)的家。Rumpel指罹難孫女2歲大。

戰機升空攔截｜美官員：F16戰機無擊落小型飛機

事發在周日下午3時20分，報道指失事小型飛機並未有按飛行計劃於紐約長島機場降落，而是掉頭飛越華盛頓特區禁飛區，F16戰機升空攔截，華盛頓特區的居民都聽到戰機飛行時發出的巨大超音速聲響。一名官員稱，因有飛機危險飛行，F16戰機應聯邦航空管理局要求升空，戰機並無擊落該小型飛機。根據北美防空司令區聲明，F16戰機機師嘗試聯絡小型飛機機師，但對方並未有回應。F16戰機也曾使用閃光引起對方機師注意。小型飛機最終於弗吉尼亞州的喬治·華盛頓國家公園附近墜毀，飛行追蹤網站顯示該飛機急速下降，一度每分鐘下降逾3萬呎。有指小型飛機機師或暈倒失去意識，所以對戰機攔截沒有反應。

報道指，F16戰機獲准以超音速飛行，因而發出巨大聲響。國會山莊因有小型飛機闖入禁飛區，一度將戒備提高。總統拜登當時在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地的高爾夫球場打高球。