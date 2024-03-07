美控Google前中國軟件工程師　涉盜500份AI商業機密

美國司法部周三(6日)公布控告一名曾任職Google的38歲中國籍軟件工程師，指他涉嫌暗中為兩間設於中國的公司竊取Google的人工智能（AI）商業機密，涉及500份檔案，其中一間是他自己開設的初創企業。他在加州被控4項聯邦商業秘密盜竊罪，每項最高判監10年。Google證實，已確定該名前員工竊取了「大量文件」，因此轉交執法部門。
被控4罪 每項最高可判監10年
被告為中國公民丁林偉（Linwei Ding/Leon Ding，音譯），據指周三於加州住所被捕。聯邦調查局局長克里斯托弗雷指案件是中國公司竊取美國創新技術的最新例證，可能導致美國就業機會減少，並帶來毀滅性的經濟和國家安全後果。
法庭文件指，被告2019年受僱於Google，可以接觸公司超級電腦數據中心的機密資料，並在兩年前開始將500份檔案上載到個人的雲端帳戶，竊取的包括有關晶片和系統的詳細資料。
被告當時獲中國一間初創公司提供首席技術官的職位，並創立了自己的科技公司，惟未有向Google申報。他去年12月辭去Google的職務，Google於3日後得知他曾以其中一間中國公司的行政總裁身份到北京出席投資者會議，期間另一名Google職員用其職員證進入公司大樓，令人以為他當時仍然身在Google上班。Google去年12月已開始懷疑被告，並在今年1月被告打算辭職前一天，沒收其電腦，將事件轉交執法部門。