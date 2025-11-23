美擬數日內升級打擊委內瑞拉 或推翻馬杜羅政權 多間航空公司停飛

美國月前開始在加勒比海及太平洋打擊懷疑運毒船隻，日前美軍福特號航母戰鬥群更已進駐加勒比海，矛頭指向委內瑞拉。路透社引述華府消息稱，特朗普政府可能於數日內對委國採取新階段的行動，可能包括推翻該國馬杜羅政權。多間航空公司已以安全為由，取消從委內瑞拉出發的航班。

擬把「太陽集團」定性為恐怖組織

路透社引述多位華府官員稱，美方對委內瑞拉的攻勢將進入新階段，委國總統馬杜羅可能成為目標。特朗普政府一直指控馬杜羅有份領導涉嫌販毒的委國組織「太陽集團」，但馬杜羅否認。據報美國擬於周一把「太陽集團」定性為海外恐怖組織，指其把毒品輸往美國。報道指華府將於未來數日發動上述的新階段秘密行動，加強向馬杜羅施壓，但未有提及行動細節及具體時間。