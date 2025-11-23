美擬數日內升級打擊委內瑞拉 或推翻馬杜羅政權 多間航空公司停飛

美國月前開始在加勒比海及太平洋打擊懷疑運毒船隻，日前美軍福特號航母戰鬥群更已進駐加勒比海，矛頭指向委內瑞拉。路透社引述華府消息稱，特朗普政府可能於數日內對委國採取新階段的行動，可能包括推翻該國馬杜羅政權。多間航空公司已以安全為由，取消從委內瑞拉出發的航班。
擬把「太陽集團」定性為恐怖組織
路透社引述多位華府官員稱，美方對委內瑞拉的攻勢將進入新階段，委國總統馬杜羅可能成為目標。特朗普政府一直指控馬杜羅有份領導涉嫌販毒的委國組織「太陽集團」，但馬杜羅否認。據報美國擬於周一把「太陽集團」定性為海外恐怖組織，指其把毒品輸往美國。報道指華府將於未來數日發動上述的新階段秘密行動，加強向馬杜羅施壓，但未有提及行動細節及具體時間。
或打心理戰 趁馬杜羅生日 空投懸紅單張
另據《華盛頓郵報》稱，白宮有意在馬杜羅周日63歲生日，派軍機向委國首都卡拉卡斯，空投懸紅5,000萬美元通緝馬杜羅的單張，報道指，空投針對政權的單張，是美軍於採取軍事行動前常用的心理戰術。自9月起，美方已最少21次在加勒比海和太平洋打擊懷疑販毒船隻，殺死逾80人，《華郵》引述消息人士稱，有包括中情局等情報部門的律師，對擊殺行動的合法性有保留，但其聲音未受重視，據報白宮國家安全委員會整個司法團隊近月已全面換人，曾質疑擊殺行動的律師已被撤換。
區內戰雲密布，美國聯邦航空局較早前警告航空公司，飛越委國領空或有面臨「潛在危險」，截至本港時間周日，已有包括智利南美航空、哥倫比亞及葡萄牙航空等最少6間航空公司，取消由委內瑞拉起飛的航班。