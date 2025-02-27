美政府效率部21員工集體辭職 稱不願廢除關鍵公共服務

美國總統特朗普顧問、富商馬斯克領導的政府效率部(DOGE)屢被指越權，近日要求各聯邦部門員工以電郵匯報自己過去一周的工作內容，違者會被解僱，引發多個部門高層指示員工「抗命」，令內部矛盾升溫。如今連DOGE內部也出現不滿，周二有21名職員集體辭職，他們在辭職信中表明，不會利用自己的技術專長破壞政府核心系統、危害美國人的敏感數據，以及廢除美國的關鍵公共服務，亦不會執行或令DOGE的行為合法化的指令。
辭職的21人包括工程師、數據科學家及產品經理，據報之前都在Google及亞馬遜等科技公司擔任高職，以及在前奧巴馬政府時期加入數碼服務局(USDS)。美聯社引述他們的聯署信稱，指特朗普宣誓就任後第二日，他們便被叫去面試，由佩戴白宮徽章的人任面試官，期間質問他們的政治忠誠度，並在同事間挑撥矛盾。聯署信又指，獲馬斯克招攬進入DOGE為聯邦政府「瘦身」的人當中，有不少人空有政治思想，根本沒有所需技能或相關工作經驗；並強調自己當初宣誓服務美國人民，在歷任總統任內履行對憲法的誓言，但現已無法履行這些承諾。
馬斯克稱「假新聞」
辭職人員又指，數碼服務局工作是協助社會保障、退伍軍人服務、申報納稅、醫療保健、學生援助及其他關鍵服務現代化，但月初有約40人被解僱，他們的離職危害到依賴這些服務的美國人，令關鍵系統及美國人數據的安全降低。至於留下的65人就被納入DOGE，當中三分一人周二集體辭職。馬斯克在社交平台發文回應，指有關報道是假新聞，並暗示辭職的員工由民主黨政客控制，就算他們不辭職，也會被解僱。
DOGE主管另有其人
DOGE成立約6周以來，馬斯克的角色和權限備受關注。美媒NBC周二引述白宮官員稱，馬斯克並非DOGE的主管，部門負責人是一名叫Amy Gleason的官員。報道指，53歲Amy Gleason有衛生保健技術背景，曾在2018年至21年加入DOGE的前身數碼服務局，並在特朗普第一個總統任期、新冠疫情期間與白宮合作應對疫情。Amy Gleason的社交平台帳號顯示，她上月出任DOGE高級顧問。白宮連日來拒絕回應記者有關DOGE負責人的提問，日前有法庭文件披露馬斯克是特朗普顧問，並非DOGE的僱員。