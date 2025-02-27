美政府效率部21員工集體辭職 稱不願廢除關鍵公共服務

美國總統特朗普顧問、富商馬斯克領導的政府效率部(DOGE)屢被指越權，近日要求各聯邦部門員工以電郵匯報自己過去一周的工作內容，違者會被解僱，引發多個部門高層指示員工「抗命」，令內部矛盾升溫。如今連DOGE內部也出現不滿，周二有21名職員集體辭職，他們在辭職信中表明，不會利用自己的技術專長破壞政府核心系統、危害美國人的敏感數據，以及廢除美國的關鍵公共服務，亦不會執行或令DOGE的行為合法化的指令。

辭職的21人包括工程師、數據科學家及產品經理，據報之前都在Google及亞馬遜等科技公司擔任高職，以及在前奧巴馬政府時期加入數碼服務局(USDS)。美聯社引述他們的聯署信稱，指特朗普宣誓就任後第二日，他們便被叫去面試，由佩戴白宮徽章的人任面試官，期間質問他們的政治忠誠度，並在同事間挑撥矛盾。聯署信又指，獲馬斯克招攬進入DOGE為聯邦政府「瘦身」的人當中，有不少人空有政治思想，根本沒有所需技能或相關工作經驗；並強調自己當初宣誓服務美國人民，在歷任總統任內履行對憲法的誓言，但現已無法履行這些承諾。