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國際
2025-02-26 11:33:00

美政府機關電視播「特朗普吮馬斯克腳」惡搞片(有片)

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美政府機關電視播「特朗普吮馬斯克腳」惡搞片。(X)

美政府機關電視播「特朗普吮馬斯克腳」惡搞片。(X)

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以削減聯邦開支為己任的美國政府效率部(DOGE)，至今已觸及至少19個美國政府部門，落實大規模裁員行動，解僱近1萬名員工，引發不少爭議。美國「房屋及城市發展部」(HUD)總部的大電視，於當地時間周一(24)出現一段由AI生成的惡搞影片，顯示美國總統特朗普猛吮億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的腳，還附上一段文字：「真正的國王萬歲」，以諷刺馬斯克成為「地下總統」。

綜合報道，目前尚未清楚是散播這段惡搞短片，但時值馬斯克要求聯邦員工限時回覆電郵，詳細說明上周具體完成哪些工作，否則視為辭職，因此，惡搞短片被認為很可能是對特朗普及馬斯克不滿者所為，至於是外部駭客還是內部人員，相關調查仍在進行中。

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WIRED：顯示聯邦政府員工感到厭倦陷入混亂

一名不願具名的HUB員工向傳媒透露，當日總部的工作人員必須直接拔除電視供電，才能停止影片播放。只要仔細一看影片中的馬斯克有2隻左腳，符合AI生成的特徵之一，就是還無法精確、細緻的描繪肢體細節。網絡雜誌「WIRED」全球編輯主任Katie Drummond表示：「這顯示出聯邦政府的員工，感到厭倦、陷入混亂，有些人似乎藉由這種具煽動性的影片，來表達他們的不滿。」

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