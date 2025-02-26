美政府機關電視播「特朗普吮馬斯克腳」惡搞片(有片)

以削減聯邦開支為己任的美國政府效率部(DOGE)，至今已觸及至少19個美國政府部門，落實大規模裁員行動，解僱近1萬名員工，引發不少爭議。美國「房屋及城市發展部」(HUD)總部的大電視，於當地時間周一(24日)出現一段由AI生成的惡搞影片，顯示美國總統特朗普猛吮億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的腳，還附上一段文字：「真正的國王萬歲」，以諷刺馬斯克成為「地下總統」。

綜合報道，目前尚未清楚是散播這段惡搞短片，但時值馬斯克要求聯邦員工限時回覆電郵，詳細說明上周具體完成哪些工作，否則視為辭職，因此，惡搞短片被認為很可能是對特朗普及馬斯克不滿者所為，至於是外部駭客還是內部人員，相關調查仍在進行中。