美政府機關電視播「特朗普吮馬斯克腳」惡搞片(有片)

以削減聯邦開支為己任的美國政府效率部(DOGE)，至今已觸及至少19個美國政府部門，落實大規模裁員行動，解僱近1萬名員工，引發不少爭議。美國「房屋及城市發展部」(HUD)總部的大電視，於當地時間周一(24日)出現一段由AI生成的惡搞影片，顯示美國總統特朗普猛吮億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的腳，還附上一段文字：「真正的國王萬歲」，以諷刺馬斯克成為「地下總統」。
綜合報道，目前尚未清楚是散播這段惡搞短片，但時值馬斯克要求聯邦員工限時回覆電郵，詳細說明上周具體完成哪些工作，否則視為辭職，因此，惡搞短片被認為很可能是對特朗普及馬斯克不滿者所為，至於是外部駭客還是內部人員，相關調查仍在進行中。
WOW! This actually just happened!— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 24, 2025
The Monitors were just hacked at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to display an AI video of Trump licking Elon Musk’s toes.
The caption over it read: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/11JWuH2XfZ
WIRED：顯示聯邦政府員工感到厭倦陷入混亂
一名不願具名的HUB員工向傳媒透露，當日總部的工作人員必須直接拔除電視供電，才能停止影片播放。只要仔細一看影片中的馬斯克有2隻左腳，符合AI生成的特徵之一，就是還無法精確、細緻的描繪肢體細節。網絡雜誌「WIRED」全球編輯主任Katie Drummond表示：「這顯示出聯邦政府的員工，感到厭倦、陷入混亂，有些人似乎藉由這種具煽動性的影片，來表達他們的不滿。」