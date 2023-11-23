美斯批巴西球場衝突可釀成慘劇　阿根廷球迷投訴警察與傷者及X光片拍照

在周三（22日）進行的世界盃南美洲區外圍賽大戰，巴西主場對阿根廷賽前爆發的球迷衝突，巴西警方表示有17名球迷被捕，並指控當中一名阿根廷女球迷對場地工作人員作種族歧視，而阿根廷隊長的美斯（Lionel Messi）賽後批評巴西球場的特別部隊行徑足以釀成慘劇。而有受傷的阿根廷球迷，事後接受訪問更爆巴西警察事後與傷者及X光片合照，如拍「戰利品」一樣。 美斯在球隊擊敗巴西後，回應有關賽前的衝突事件：「這是很差的情況，因為我們都見到，他們是如何地去打人。那些警察，就如自由盃決賽時一樣，再次用警棍去鎮壓人們。我們返回更衣室，是因為這是最好的方法讓一切冷靜下來，這是可以釀成慘劇的。」他又再指：「我們在想那些一家大細的，在那裡的人，他們不知道如何是好，我們關心這些多過場比賽，在那時間，比賽只是次要。」

17名球迷被拘捕 與阿根廷球員一同阻止事件惡化，還有巴西隊長的馬昆賀斯（Marquinhos），他表示：「在見到看台衝突的時候，我們都擔心那些家庭和婦孺。我們在球場很難明白發生過甚麼事，但這是一個恐怖的情境。」 巴西的媒體就報道，17名球迷因為衝突事件而被拘留，另外有2人需要接受治療。其中一名阿根廷女球迷，被指向球場的職員作出種族歧視言論，指他是「猴子」。巴西的球場特別警衛隊就指，因為球場的情況，他們是有需要拿警棍鎮壓，而他們否認發射過橡膠子彈以及催淚彈。 不過有受傷的阿根廷球迷Eugenio在接受傳媒訪問時，透露有巴西的警察，在事後與傷者以及他們的X光片拍照，如拿「戰利品」一樣，批評警察濫權。Eugenio是其中一位要送院的球迷，在醫院需要縫8針，他批評警察是「想打死我們」他向阿根廷的電視台表示：「最初我們只是靜靜地入場，不過後來巴西人與阿根廷開始打起來，然後警察就進來，但他們不是來驅散，而是想打死我們一樣。就像我的事件，我沒有參與打鬥，沒有打任何人。我之後就跌倒，然後好似撞上一條柱，我之後就不記起發生了甚麼事。」