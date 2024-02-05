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國際
2024-02-05 19:51:15

美斯訪香港｜美斯齋坐被噓爆成國際新聞 外國網民點睇？

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美斯訪香港｜美斯不出場令入場球迷憤怒不已。(美聯社)

美斯訪香港｜美斯不出場令入場球迷憤怒不已。(美聯社)

球王美斯訪香港全場坐後備席如布景板，引發全場噓爆要求「回水」，成為國際新聞。英國《每日郵報》(Daily Mail)、《衛報》(The Guardian)、英國廣播公司(BBC)、美國有線新聞網絡(CNN)、美國廣播公司(ABC)、美國今日報(USA Today)及《日本時報》(The Japan Times)等外國傳媒均報道。

外媒普遍提到儘管美斯可能有傷在身，但主辦方事前以美斯作為售票宣傳重點，其在整場賽事不出場，令花巨額買票的球迷憤怒不已(angry fans in Hong Kong booed)，並指有近4萬觀眾的球場在碧咸發表講話時，傳出「回水」的呼聲(there were chants of "refund")，亦報道了特區政府及球隊的回應。

美斯訪香港「爛尾」收場︰

美斯訪香港｜英網民感同身受︰比著我都會嬲！

其中《每日郵報》的報道有逾1,600次分享及逾190則留言。有英國網民對球迷的憤怒反應深表同情，其中獲最多人讚同的留言說︰「公道來說，就算出來5分鐘也好。人們買票並非為了看其他隊員。如果是我也會嬲。」(Fair enough. Even a 5 min stint. People aren't paying those prices to see the other team members. I'd be annoyed too)。

美斯訪香港｜網民形容碧咸為「貪婪先生」

亦有留言認為事件不足為奇，直斥「這些球隊只關心錢」(all these teams care about is the money)；也有不少英國網民罵碧咸是「騙子」，「拜託，根本無人喜歡這支球隊，他們要的只是美斯。美斯甚麼都沒做！碧咸把事情搞砸了。退錢給他們吧，貪婪先生」(Come on no one actually likes the team. They just want messi. Who's done nothing! Becks messed up there. Give them the money back. Mr greedy.)

美斯訪香港｜有網民眾人皆醉我獨醒︰慣怒觀眾是「假球迷」

不過也有部分英國網民認為球員受傷以難以預計及控制的事。亦有人眾人皆醉我獨醒作深層次分析，認為事件是「現代足球的問題所在」，指問題出在很多人只為追星，而非熱愛某支球隊，只有這些「假球迷才願意為一場示範賽支付巨額費用」(only plastic fans are willing to pay large sums for a exhibition match).

外國傳媒報道美斯被噓︰

美斯訪香港｜英國《每日郵報》 美斯訪香港｜美國有線新聞網絡(CNN) 美斯訪香港｜英國《衛報》 美斯訪香港｜美國今日報 美斯訪香港｜《日本時報》 美斯訪香港｜美國廣播公司(ABC) 美斯訪香港｜英國廣播公司(BBC)
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