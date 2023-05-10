美新澤西州民宅遭不明金屬物擊中　疑為水瓶座流星雨隕石

新澤西州霍普韋爾鎮（Hopewell）的一處住宅屋頂遭到不明金屬物體擊中，落在臥室中，所幸事發時臥室內沒有人，因此無人受傷。據當地警察局表示，警方仍在確認該物體的確切性質，但官員們懷疑它很可能是水瓶座流星雨的其中一顆隕石。

水瓶座η流星雨將持續到5月27日

水瓶座η流星雨是一年一度的現象，為著名的哈雷彗星的碎片落入地球大氣層。根據美國流星協會的預測，今年的水瓶座η流星雨預計在5/4達到頂峰，但會持續到5月27日。儘管過去不是沒有發生隕石擊中民宅的例子，但機率微乎其微，因為地球絕大部份的區域都是海洋或未開發地區。而該幢房子的屋主蘇西·科普 (Suzy Kop)表示，她當下有碰觸那顆金屬物體，因為一開始她以為只是普通的石頭。蘇西說它掉落在她父親的臥室裡，「感謝上帝，我父親當時不在這裡，我們沒有人受傷。」新澤西州當局表示，這次撞擊的疑似隕石物體大小約為4英寸乘6英寸，「它穿透了屋頂、天花板，然後撞擊了硬木地板才停下來。」

據《CNN》報道，去年11月時北加州也曾發生過隕石落下事件。一顆疑似是金牛座流星雨的隕石擊中一間房子，不久之後引發了火災。當時屋主和他的兩隻狗在家，其中一隻狗不幸在火災中喪生。

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