美日聯合演練派出B52轟炸機　早前中俄巡航日韓周邊海空

日本當局11日透過聲明指出，日本與美國10日進行聯合飛行演練。美軍兩架可搭載核武的B-52戰略轟炸機與日本航空自衛隊戰機一同飛越日本海上空。此舉被視為在前一天中國與俄羅斯於日韓周邊海空域進行聯合空中戰巡後，美日展現武力的行動。

「遼寧號」在沖繩周邊演練

根據《路透社》，日本防衛省表示，日美「重申阻止任何以武力單方面改變現狀的堅定決心，並確認自衛隊與美軍的戰備態勢」。兩架美軍B-52戰略轟炸機與自衛隊3架F-35匿蹤戰鬥機和3架F-15制空戰鬥機編隊聯合飛行，為自北京上周在該區域開始軍事演習以來，美國首次展現其軍事存在。