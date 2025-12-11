美日聯合演練派出B52轟炸機　早前中俄巡航日韓周邊海空

日本當局11日透過聲明指出，日本與美國10日進行聯合飛行演練。美軍兩架可搭載核武的B-52戰略轟炸機與日本航空自衛隊戰機一同飛越日本海上空。此舉被視為在前一天中國與俄羅斯於日韓周邊海空域進行聯合空中戰巡後，美日展現武力的行動。
「遼寧號」在沖繩周邊演練
根據《路透社》，日本防衛省表示，日美「重申阻止任何以武力單方面改變現狀的堅定決心，並確認自衛隊與美軍的戰備態勢」。兩架美軍B-52戰略轟炸機與自衛隊3架F-35匿蹤戰鬥機和3架F-15制空戰鬥機編隊聯合飛行，為自北京上周在該區域開始軍事演習以來，美國首次展現其軍事存在。
中俄9日出動轟炸機，在東海、太平洋西部空域進行第10次聯合空中戰略巡航，中國航母「遼寧號」近日也在沖繩周邊進行演練，導致日本緊急升空戰機攔截，東京當局更指控日本戰機遭到中方雷達照射鎖定。
「不利於區域和平與穩定」
華府9日首度對此提出批評，稱「中國的行為不利於區域和平與穩定」，並重申美日同盟「堅定不移」。
南韓軍方表示，中俄軍機9日進入其防空識別區時，軍方緊急派遣戰鬥機升空。日本與南韓境內均駐有美軍部隊，日本更是美國在海外最大規模軍事力量的集結地，包括一個航母戰鬥群及海軍陸戰隊遠征部隊。
報道稱，日本首相高市早苗上月針對北京犯台的假設性情境的發言，引發與北京的爭端，區域緊張局勢隨之升高。
