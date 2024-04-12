美日菲首次三邊峰會 拜登：對日菲防禦承諾堅定

美國總統拜登周四(11日)在白宮與到訪的日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可斯，舉行首次美日菲三邊峰會（路透社）

美國總統拜登周四(11日)在白宮與到訪的日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可斯，舉行首次美日菲三邊峰會，商討地緣政治和經濟議題，亦聚焦應對中國在亞太區的軍事活動。拜登形容峰會是新時代夥伴關係，強調美國對日本及菲律賓的防禦承諾堅如磐石，任何在南海對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都會援引美菲共同防禦條約。

拜登同時宣布美日菲在菲律賓啟動一條新的經濟走廊，作為七國集團全球基礎設施投資夥伴關係的一部分，協助菲律賓發展港口、農業及潔淨能源，並形容美日菲正共同開創新時代，預測未來幾年，全球大量的歷史將落在印太地區。小馬可斯指，今次峰會為如何定義未來及共同實現提供機會。岸田文雄指出，全球目前面對複雜危機的情況下，盟友和理念相同國家之間需要有多層次合作。