美日菲首次三邊峰會 拜登：對日菲防禦承諾堅定

美國總統拜登周四(11日)在白宮與到訪的日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可斯，舉行首次美日菲三邊峰會，商討地緣政治和經濟議題，亦聚焦應對中國在亞太區的軍事活動。拜登形容峰會是新時代夥伴關係，強調美國對日本及菲律賓的防禦承諾堅如磐石，任何在南海對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都會援引美菲共同防禦條約。
拜登同時宣布美日菲在菲律賓啟動一條新的經濟走廊，作為七國集團全球基礎設施投資夥伴關係的一部分，協助菲律賓發展港口、農業及潔淨能源，並形容美日菲正共同開創新時代，預測未來幾年，全球大量的歷史將落在印太地區。小馬可斯指，今次峰會為如何定義未來及共同實現提供機會。岸田文雄指出，全球目前面對複雜危機的情況下，盟友和理念相同國家之間需要有多層次合作。
被指抗衡中國
三國領袖宣布今年將於印太海域進行聯合巡邏。菲律賓海岸衛隊和日本海上保安廳人員，在巡邏期間可以登上美國海岸防衛隊艦艇受訓。有華府官員表示，三方峰會亦有討論經濟內容，多間美國企業包括Facebook母公司Meta、UPS聯合包裹等將宣佈在菲律賓進行投資。
有美國官員表示，白宮將今次峰會視為對中國恫嚇企圖的回應。在北京，外交部發言人昨日說，中國在東海和南海的活動完全符合國際法，中方願意繼續透過對話協商，與有關當事方妥善處理涉海問題，同時中國的領土主權和海洋權益不容侵犯。