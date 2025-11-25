美日領袖通電話　高市早苗：特朗普介紹中美關係情況

美國總統特朗普與中國國家主席習近平通話後，與日本首相高市早苗通電話。這是自高市早苗發表涉台言論引發中日關係惡化以來，美日領袖首次通話。高市在通話後在首相官邸見記者時指早上應特朗普要求通話，對方介紹與習近平通話的情況、中美關係等問題，兩人亦就印太局勢、日美同盟等議題，廣泛交流意見，但拒絕透露有否談及台灣問題。高市說日美雙方確認會密切合作，特朗普提到兩人是好朋友，他隨時都樂意接到她的電話。
美國白宮未有就兩人的通話作出回應。日本內閣官房長官木原稔在例行記者會表示，美中關係的穩定對包括日本在內的國際社會至關重要。在北京，外交部發言人毛寧回應指，美日領導通話是美日之間的事情，中方不作評論；至於台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力干涉。
日本聯合國代表致函古特雷斯 反駁中方信函
另外，日本常駐聯合國代表山崎和之致函聯合國秘書長古特雷斯，反駁中方代表傅聰發出的信函。山崎和之表示，日本的防衛方針是採取被動防禦戰略，認為中方指即使沒有武裝攻擊，日本都會行使自衛權的說法，與事實不符，亦缺乏證據支持。他強調日方對台灣的問題的基本立場，在1972年《中日聯合聲明》中已闡明，又指台海和平穩定對日本以至全球都至關重要，期望透過對話和平解決台灣問題。山崎和之又指，中方近日針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，阻礙日中經濟和人文交流，認為國際社會應反對使用脅迫手段回應別國言論和政策。
傅聰日前致函古特雷斯，批評高市早苗涉台言論極度錯誤和危險，性質影響極為惡劣，警告日方如武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。