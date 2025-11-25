美日領袖通電話　高市早苗：特朗普介紹中美關係情況

美國總統特朗普與中國國家主席習近平通話後，與日本首相高市早苗通電話。這是自高市早苗發表涉台言論引發中日關係惡化以來，美日領袖首次通話。高市在通話後在首相官邸見記者時指早上應特朗普要求通話，對方介紹與習近平通話的情況、中美關係等問題，兩人亦就印太局勢、日美同盟等議題，廣泛交流意見，但拒絕透露有否談及台灣問題。高市說日美雙方確認會密切合作，特朗普提到兩人是好朋友，他隨時都樂意接到她的電話。

美國白宮未有就兩人的通話作出回應。日本內閣官房長官木原稔在例行記者會表示，美中關係的穩定對包括日本在內的國際社會至關重要。在北京，外交部發言人毛寧回應指，美日領導通話是美日之間的事情，中方不作評論；至於台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力干涉。