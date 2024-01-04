美暴力男不滿被判入獄 竟當庭飛撲毆打女法官(有片)

美國內華達州拉斯維加斯一名涉及暴力襲擊案件的黑人男子，周三(3日)在克拉克縣地區法院受審，期間女法官明言會判​處入獄，被告竟因不滿判決，當場飛身躍過審判桌毆打女法官，隨即被保安人員制伏，女法官受傷需留醫治療。

報道指，30歲被告Delone Redden有多項毆打、搶劫、襲擊、損壞財產等案底紀錄，他於當地星期三早上被指控因毆打造成嚴重身體傷害罪，在克拉克縣地區法院受審，影片顯示法院沒有犯人圍欄，被告亦沒扣上手銬，站在代表律師旁邊。女法官Mary Kay Holthus明言被告案底纍纍，故拒絕其緩刑請求，準備判​​其入獄。此時Delone Redden竟由自己位置直接飛身躍過審判桌撲向法官席，不斷地毆打女法官並以粗口辱罵，法院書記及保安人員隨即將其制伏。

女法官及庭警受傷送院 克拉克縣地區法院表示，女法官「受了一些傷」，需留醫治療觀察，一名庭警亦受傷需送院，讚揚現場執法人員和其他人士及時制服被告。法院正檢討現行保安措施，並將採取一切必要行動保護法官、法院工作人員及公眾。Delone Redden將面對新一輪襲擊指控，今日再次上庭。

