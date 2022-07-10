美機場行李員偷客機遊機河1小時 遭戰機追逐撞荒島亡

美國西雅圖機場一名行李員竟然偷客機，還成功起飛。事發在2018年，拍下客機被偷過程的閉路電視片段日前曝光。該行李員當時偷走阿拉斯加航空一架Q400客機，並在空中「遊機河」一小時，期間有戰機升空攔截，該行李員最終蓄意將客機撞落一個荒島身亡。 客機被偷過程片段

「我即將起飛，這將會是很瘋狂」 片段可見背著背囊穿著T恤短褲、29歲的Richard Russell經過機場的安檢站，然後進入管制區，沒有任何異樣。停機坪的閉路電視拍到他幾次駕駛拖車往「目標」客機，最後一次他走入駕駛艙並啟動了客機引擎，然後落機用拖車將客機拖離泊位到跑道，將拖車解勾後，客機慢慢溜前，他則快速開走拖車，然後跑回來打開客機側門進入飛機駕駛艙。機場控制塔人員其後發現跑道突然多了一部飛機，與機上人員聯絡，這是Russell首次與控制塔通話，說：「西雅圖地面人員，我即將起飛，這將會很瘋狂。」從機場多個監控畫面可見，客機流暢地升空。附近其他客機的機師向控制塔「匯報」情況，指對方無回應他們，阿拉斯加航空一名機師十萬火急叫控制塔人員：「你現在要通知戰機升空。」

「我玩過揸飛機電子遊戲」 Russell升空後向控制塔說：「嘿，我發現自己身處困境。我正於空中，將會在空中飛一轉。」期間他甚至問控制塔人員：「嘿，如果我成功降落在阿拉斯加，我會獲聘為機師嗎？」控制塔人員懇求Russell降落地面，並指示他在其中一條跑道降落。不過，Russell拒絕服從，認為將有人在那裡等候拘捕他，甚至有防空炮彈。控制塔人員也提出過幫助他控制飛機，但Russell說：「我不是太需要幫助，我之前玩過類似的電子遊戲。」兩架F15戰機在客機升空後數分鐘升空試圖攔截，有人拍到戰機在客機旁飛行，惜在Russell駕機起飛1小時13分後，戰機未能迫使他降落，他將客機撞落約48公里外的一個荒島，他在此前說：「有很多人關心我……聽到我做了這樣的事將令他們感失望。」