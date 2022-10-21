美歐盟友關注英國政壇動盪　俄羅斯形容卓慧思是丟臉首相

英國首相卓慧思因迷你預算案令市場震盪被逼在上任44天後宣布辭職，成為歷來上台時間最短的英國首相。美歐領袖關注英國政壇動盪，美國總統拜登形容卓慧思是一名好夥伴；法國總統馬克龍表示，英國盡快回復穩定是非常重要；歐洲議會議長希望英國盡快解決問題；俄羅斯則嘲諷卓慧思是英國的丟臉首相。

拜登表示，不擔心英國首相卓慧思辭職帶來政治動盪，衝擊美國經濟。他形容卓慧思在俄羅斯及烏克蘭事務上是一名好夥伴，英國人會解決他們的問題。拜登又發聲明，形容美英兩國的盟友關係將會持續，美國亦會繼續與英國合作，應對兩國面對的全球挑戰。白宮幕僚長克萊因則指，無論英國選出誰人成為下任首相，雙方都會保持密切關係。

法國總統馬克龍表示，英國盡快回復穩定是非常重要，又指自己覺得每次見到同僚下台，他會感到難過，作為盟友，法方希望英國迅速恢復政治穩定。 荷蘭首相呂特表示，與卓慧思電話聯繫緊密，雙方在很多問題上意見一致，期望與她的繼任人合作。 愛爾蘭總理馬丁強調，愛爾蘭與英國維持緊密經濟聯繫，希望英國盡快選出新首相，恢復穩定。 歐洲議會議長梅措拉稱，推出經濟政策可能觸發政治動盪，各國政府應汲取教訓，希望英國盡快解決問題。