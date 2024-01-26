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國際
2024-01-26 14:58:55

美氮氣處決死囚全球首例 「頭幾分鐘仍有意識」(更新)

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美國阿拉巴馬州在當地周四晚上以「氮氣缺氧法」(nitrogen hypoxia)處決一名男死囚，成為全球首例。

美國阿拉巴馬州在當地周四晚上以「氮氣缺氧法」(nitrogen hypoxia)處決一名男死囚，成為全球首例。

【1月26日更新】美國阿拉巴馬州在當地周四晚上以「氮氣缺氧法」(nitrogen hypoxia)處決一名男死囚，成為全球首例。58歲的殺人犯史密斯(Kenneth Smith)在行刑過程中吸入氮氣約15分鐘，期間出現不自主動作和喘氣，並沒出現預期以外情況。

據指史密斯戴上氮氣面罩後，頭幾分鐘仍有意識，之後身體擺動和深呼吸，臨終前向在現場的家人道別，又批評阿拉巴馬州令人類退步。州長艾維指史密斯被處決，是還謀殺案死者公道。

該名罪犯叫史密斯(Kenneth Smith)，現年58歲，他於1988年因謀殺一名牧師的妻子被定罪，原計劃於2022年11月被執行靜脈注射處決，但由於未能找到合適的靜脈注射管，該州遂批准對其實施氮氣處決。史密斯曾上訴要求停止執行死刑，但被最高法院駁回。

該名罪犯叫史密斯(Kenneth Smith)，現年58歲，他於1988年因謀殺一名牧師的妻子被定罪，原計劃於2022年11月被執行靜脈注射處決，但由於未能找到合適的靜脈注射管，該州遂批准對其實施氮氣處決。史密斯曾上訴要求停止執行死刑，但被最高法院駁回。

1988年因謀殺被定罪

史密斯於1988年因謀殺一名牧師的妻子被定罪，原計劃於2022年11月被執行靜脈注射處決，但由於未能找到合適的靜脈注射管，該州遂批准對其實施氮氣處決。史密斯曾上訴要求停止執行死刑，但被最高法院駁回。

當局稱不殘忍  「過程快且無痛」

當局使用全球從未使用過的「氮氣缺氧法」行刑，美國去年執行了24宗死刑，全部以注射方式進行。阿拉巴馬州官員認為，氮氣處決過程快且無痛，並不殘忍。但醫學和法律界人士稱，氮氣處決未經過測試，也沒有證據顯示這更人道或無痛。

聯合國人權辦公室發言人上周敦促阿拉巴馬州放棄使用這「新穎且未經測試的」的方式處決史密斯，指根據國際人權法，可能構成酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。

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資料顯示，空氣中氮氣含量過高時，將使吸入氣氧分壓下降，造成缺氧窒息。吸入較高濃度氮氣時，患者最初感胸悶、氣短、疲軟無力；繼而有煩躁不安、極度興奮、亂跑、叫喊、神情恍惚、步態不穩，稱之為「氮酩酊」，可進入昏睡或昏迷狀態。若吸入高濃度氮氣，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

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