美法院判對等關稅越權 禁止執行 特朗普政府隨即上訴

美國總統特朗普拋出的對等關稅震動全球，之後暫緩90日實施，成為期間跟各國討價還價的強力武器。美國聯邦法院周三作出引起各方關注的重大裁決，指特朗普無權依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對全球商品徵收大規模關稅，並頒下禁制令，阻止對等關稅執行。特朗普政府隨即上訴。

美國非牟利法律組織「自由正義中心」，代表5間受關稅影響的國內小型企業以及全國13個州，分別入稟紐約曼克頓的「國際貿易法院」，指特朗普透過IEEPA加徵關稅的命令違憲，因憲法明確把進口關稅權限授予國會。3名主審法官周三頒下判辭，指IEEPA並未賦予總統「不受限制的關稅權力」，因此駁回依該法頒布的所有貿易令，包括向中國貨徵收三成關稅在內的對等關稅措施。