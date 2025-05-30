美法院判對等關稅越權 禁止執行 特朗普政府隨即上訴

美國總統特朗普拋出的對等關稅震動全球，之後暫緩90日實施，成為期間跟各國討價還價的強力武器。美國聯邦法院周三作出引起各方關注的重大裁決，指特朗普無權依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對全球商品徵收大規模關稅，並頒下禁制令，阻止對等關稅執行。特朗普政府隨即上訴。
美國非牟利法律組織「自由正義中心」，代表5間受關稅影響的國內小型企業以及全國13個州，分別入稟紐約曼克頓的「國際貿易法院」，指特朗普透過IEEPA加徵關稅的命令違憲，因憲法明確把進口關稅權限授予國會。3名主審法官周三頒下判辭，指IEEPA並未賦予總統「不受限制的關稅權力」，因此駁回依該法頒布的所有貿易令，包括向中國貨徵收三成關稅在內的對等關稅措施。
判辭稱，特朗普以彌補美國龐大貿易逆差為由，引用IEEPA向全球多地徵稅不合理，除非國家面臨「不尋常和特殊」威脅，才可由國會引用。判辭並指，特朗普政府不能以阻止毒品芬太尼流入美國不力為由，向中國、墨西哥和加拿大徵收懲罰性關稅，但針對汽車、汽車零件，以及鋼鋁的兩成半關稅，因援引的是貿易法案，故不受今次判決影響。
3位法官分別由列根、奧巴馬與特朗普出任總統時期所任命，有評論認為裁決展現跨黨派共識。法院下令華府須在10天內永久禁止執行上述關稅，但特朗普政府已上訴。期間處理上訴的法院有權阻止禁制令執行，故相信雙方仍要拉鋸一段時間。國際貿易法院的上級法院為華盛頓特區的聯邦巡迴上訴法院，最終亦可訴諸聯邦最高法院。
外交部重申︰搞保護主義 終究不得人心
中國外交部重申中方一貫立場，發言人毛寧周四在例行記者會上，被問及美法院今次裁決，對中美經貿談判有何影響，以及外交部有何評論時，表示「在關稅問題上，中方已經多次闡明立場。關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益，終究不得人心」。