美法院判強生須就爽身粉涉致癌　向男子賠1880萬美元

美國加州法院陪審團裁定，強生公司(Johnson & Johnson)要向一名長期使用強生 爽身粉後患癌的男子，賠償 1,880 萬美元。 患有罕見癌症間皮瘤的 24 歲男子 Emory Hernandez Valadez，去年入稟法院 向強生索償，指強生的嬰兒爽身粉含 有滑石粉，他從小使用，導致心臟周邊組 織出現間皮瘤。陪審團裁定，強生要 就埃爾南德斯的醫療費用和創傷作出賠償， 但毋須作懲罰性賠償。 強生副總裁 哈斯(Erik Haas)表明會上訴，指幾十年來的獨立科學評估都證實公 司旗下的爽 身粉安全、不含石棉，亦不會致癌，認為裁決有違相關評估結果。