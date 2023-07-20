美法院判強生須就爽身粉涉致癌　向男子賠1880萬美元

美國加州法院陪審團裁定，強生公司(Johnson & Johnson)要向一名長期使用強生 爽身粉後患癌的男子，賠償 1,880 萬美元。 患有罕見癌症間皮瘤的 24 歲男子 Emory Hernandez Valadez，去年入稟法院 向強生索償，指強生的嬰兒爽身粉含 有滑石粉，他從小使用，導致心臟周邊組 織出現間皮瘤。陪審團裁定，強生要 就埃爾南德斯的醫療費用和創傷作出賠償， 但毋須作懲罰性賠償。 強生副總裁 哈斯(Erik Haas)表明會上訴，指幾十年來的獨立科學評估都證實公 司旗下的爽 身粉安全、不含石棉，亦不會致癌，認為裁決有違相關評估結果。
3.8 萬宗訴訟大部分已被破產法院凍結
近年有不少消費者及癌症康復者指，強生爽身粉含有的滑石粉受石棉污染，導 致患癌。強生於 2020 年宣布在美國與加拿大停止銷售滑石粉嬰兒爽身粉，2021 年成立子公司 LTL Management，將滑石粉案相關債務全數歸於這家子公司，隨 後子公司申請破產保護以中止訴訟，強生提出支付 89 億美元來和解約 3.8 萬宗 訴訟。意味 Emory Hernandez Valadez 在可見將來或無法收獲得賠償。