美法院裁定Tesla予馬斯克560億美元薪酬計劃無效

美國特拉華州一名法官裁定，Tesla董事會授予行政總裁馬斯克(Elon Musk)的560億美元(折合約4,377億港元)薪酬方案無效，指董事會未能證明薪酬計劃公平。裁決傳出後，Tesla股價收市後下跌3%。

案件要追溯至2018年，馬斯克從2018年開始不收取Tesla固定薪酬，而是從公司設定的長期目標分拆為階段性成績後，每次達標就會有類似獎金與分紅的報酬，Tesla董事會通過給予馬斯克總值560億美元的薪酬方案，當中甚至不要求馬斯克需要全職為公司工作，遭一名股東提出訴訟。股東指控，Tesla董事會獨立性不足，馬斯克將大部分精力花在他的 SpaceX等其他公司，為實現他的殖民火星夢提供資金，因此，希望廢除這份薪酬協議。本案爭議點在於，薪酬方案是否要求馬斯克全職在Tesla工作。法官裁定董事會在批准有關薪酬計劃時存在嚴重缺陷，且未能證明薪酬計劃公平，這個薪酬方案更創下上市公司史上最龐大紀錄，法官認為，薪酬方案令到馬斯克成為全地球最富有的人，因此認為入稟的股東，有權撤銷馬斯克2018年的薪酬協議。