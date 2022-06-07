美洲峰會｜不滿古巴等3國不獲邀　墨西哥等多國領導人拒出席

在美國洛杉磯舉行的第九屆美洲峰會，美國以民主和人權狀況為由，未有邀請古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉的領導人出席，引起部分國家不滿，墨西哥、玻利維亞、洪都拉斯及危地馬拉等領導人已表明不會出席。在北京，外交部批評美國操弄「民主」議題，搞干涉和分裂不得人心。

不滿古巴等3國不獲邀，墨西哥等多國領導人拒出席。(資料圖片)

墨西哥總統洛佩斯(Andres Manuel Lopez Obrador)決定不會親自與會，改派外長參加。洛佩斯指責美國的霸權和缺乏對國家的尊重，認為如果不是所有美洲國家都能夠參與，就不會有美洲峰會，他強調，要改變實施了多個世紀的政策，包括一直排斥他國、不尊重每個國家的主權及獨立。

正在加拿大訪問的智利總統博里奇，指不邀請古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉是一個錯誤，他將在峰會上重申這個立場。

美國國務院表示，了解墨西哥就峰會的立場，重申峰會其中一個重要元素就是民主管治，而不獲邀出席的3個國家並非民主管治的榜樣。