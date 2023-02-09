美海軍公開氣球打撈照 拜登避重就輕︰尋求競爭而非衝突

美國海軍周二發布多張相片，顯示軍人打撈被擊落的中國氣球殘骸。美國國防部發言人聲言，美方擊落氣球當日，中方拒絕美方提出進行安全通話的請求。總統拜登周二發表國情咨文時避重就輕，未有點明提及氣球事件，並稱已告知中國國家主席習近平，美國尋求的是競爭而非衝突。

美國海軍發布的照片顯示乘坐海軍快艇的軍人，在南卡羅來納州海域撈起氣球的白色外層及部分支架等結構。據報氣球墜落於距南卡州海岸約9.6公里處，其約60米高、載重可達數千磅。美國北方司令部司令、空軍上將范赫克表示，氣球殘骸分散在大約15米深的水域，散落面積約有15個美式足球場般大。美國國防部發言人表示，美方於本月4日擊落中國氣球後，隨即向中方提出，由美國防長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和進行安全對話，但中方拒絕。發言人指，美方會繼續致力於開放溝通渠道。

拜登周二在眾議院發表任內第二份國情咨文時(圖)，未有點明提及氣球事件，但重申若中方侵犯領土，美方必會回應，亦已經採取行動。他稱已告知中國國家主席習近平，美國尋求的是競爭而非衝突；他亦重申繼續支持烏克蘭。內政方面，拜登稱美國民生有改善，失業率正處50年低位，通脹亦正由高位回落，國民生活不再受疫情控制。他承諾不容美國債務違約，呼籲國會提高債務上限，敦促共和黨人合作；另外又宣布日後所有聯邦基建使用的建築材料及光纖電纜，必須是美國製造。

