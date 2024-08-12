美混合賽選手溺斃2小時　疑直播遇溺但無人發現(有片)

美國德州上周四(8日)發生一宗不幸事件，一名28歲塞爾維亞男子參加當地一場混合健身(CrossFit)比賽期間，於游泳項目疑似遇溺，直播鏡頭全程捕捉，卻沒有任何人及時發現，直至2小時後才被救出水面，可借已返魂乏術，
綜合報道，事發於8日，德克薩斯達拉斯(Dallas)近郊的海軍溪湖(Marine Creek Lake)舉行一場「混合健身」賽事，沃斯堡消防局在當日上午8時接獲報案，指一名參賽者在水中失蹤一段時間，當局隨即派員到場協助搜南，經過約2小時才從水裡撈出一具遺體。
報道指暫未證實影片中人是Lazar
報道指，身亡選手被證實為28歲塞爾維亞男選手Lazar Đukić，根據比賽直播的片段顯示，疑似是Lazar在湖中突然停止划水，在他的兩旁不遠處都有救生員在浮板上觀察現場；另一段影片可，多名選手在水中游泳，疑似是Lazar的身影突然停下，接著便開始隨海浪上下浮動，不過鏡頭對焦在上岸的選手身上，後方畫面得模糊或移開。報道指，尚未能證實影片中的人影就是Lazar。這場「混合健身」比賽包含了5.6公里的跑步與800米的游泳，當日吸引全球共33個國家的選手來參加，Lazar在塞爾維亞排名第3，世界排名則是第88名。主辦單位在獲悉Lazar的死訊後，隨即暫停後續比賽，表示會全力配合當局的調查。
Lazar Đukić, a renowned Serbian CrossFit athlete, is tragically presumed to have passed away at the 2024 CrossFit Games after disappearing under the water approximately 100 meters from the finish line.— Akogun New York. (@RareTega) August 9, 2024
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