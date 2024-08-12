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國際
2024-08-12 12:38:00

美混合賽選手溺斃2小時　疑直播遇溺但無人發現(有片)

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美混合賽選手溺斃2小時無人發現，疑似遇溺片段曝光。(X)

美混合賽選手溺斃2小時無人發現，疑似遇溺片段曝光。(X)

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美國德州上周四(8)發生一宗不幸事件，一名28歲塞爾維亞男子參加當地一場混合健身(CrossFit)比賽期間，於游泳項目疑似遇溺，直播鏡頭全程捕捉，卻沒有任何人及時發現，直至2小時後才被救出水面，可借已返魂乏術，

綜合報道，事發於8日，德克薩斯達拉斯(Dallas)近郊的海軍溪湖(Marine Creek Lake)舉行一場「混合健身」賽事，沃斯堡消防局在當日上午8時接獲報案，指一名參賽者在水中失蹤一段時間，當局隨即派員到場協助搜南，經過約2小時才從水裡撈出一具遺體。

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疑似是Lazar在湖中突然停止划水，在他的兩旁不遠處都有救生員在浮板上觀察現場。(X) 多名選手在水中游泳，疑似是Lazar的身影突然停下，接著便開始隨海浪上下浮動。(X) 多名選手在水中游泳，疑似是Lazar的身影突然停下，接著便開始隨海浪上下浮動。(X)

 報道指暫未證實影片中人是Lazar

報道指，身亡選手被證實為28歲塞爾維亞男選手Lazar Đukić，根據比賽直播的片段顯示，疑似是Lazar在湖中突然停止划水，在他的兩旁不遠處都有救生員在浮板上觀察現場；另一段影片可，多名選手在水中游泳，疑似是Lazar的身影突然停下，接著便開始隨海浪上下浮動，不過鏡頭對焦在上岸的選手身上，後方畫面得模糊或移開。報道指，尚未能證實影片中的人影就是Lazar。這場「混合健身」比賽包含了5.6公里的跑步與800米的游泳，當日吸引全球共33個國家的選手來參加，Lazar在塞爾維亞排名第3，世界排名則是第88名。主辦單位在獲悉Lazar的死訊後，隨即暫停後續比賽，表示會全力配合當局的調查。

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