美混合賽選手溺斃2小時　疑直播遇溺但無人發現(有片)

美國德州上周四(8日)發生一宗不幸事件，一名28歲塞爾維亞男子參加當地一場混合健身(CrossFit)比賽期間，於游泳項目疑似遇溺，直播鏡頭全程捕捉，卻沒有任何人及時發現，直至2小時後才被救出水面，可借已返魂乏術，

綜合報道，事發於8日，德克薩斯達拉斯(Dallas)近郊的海軍溪湖(Marine Creek Lake)舉行一場「混合健身」賽事，沃斯堡消防局在當日上午8時接獲報案，指一名參賽者在水中失蹤一段時間，當局隨即派員到場協助搜南，經過約2小時才從水裡撈出一具遺體。