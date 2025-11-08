美清潔婦走錯門　屋主二話不說開槍轟頭亡

美國印第安納州一名四寶媽佩雷斯（Maria Florinda Ríos Pérez），在進行到戶清潔工作時因找錯地址而遭屋主射殺身亡。警方表示，佩雷斯被人從屋內射中頭部，她的丈夫貝拉斯克斯（Mauricio Velazquez）則目睹了整個慘劇，並痛斥兇手是「禽獸」。

事發地惠特斯敦的警察局長尤爾卡什在記者會上表示，槍聲來自「屋內」。警方稱前門從未被打開，屋主直接隔著門開槍。當地媒體拍攝的照片顯示，前門上留有一個彈孔。

貝拉斯克斯對媒體表達了他的憤怒，要求司法正義。「我現在需要的是正義得到伸張，因為從某種意義上說，他奪走了她的生命，我不認為這是人道的。他就像對待動物一樣殺害了她。現在，我必須同時扮演父親和母親的角色照顧我的孩子們，而他卻安然待在家中。」