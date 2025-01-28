美滑雪客墮300米山坡跌斷腿　Apple Watch秒發警報獲救(有片)

美國3名滑雪遊客上周三(22日)在華盛頓州一個滑雪場滑雪期間，不慎跌落300米深山坡，導致其中1人斷腳，1人腿部受傷，無法行走。雖然天色已黑，慶幸其中1人配戴的Apple Watch即時發警報，救援小組一收訊息立即派遣直升機救援，在事發後不久便尋獲3人，將他們平安救走。 綜合報道，3名在華盛頓州史蒂文斯山口滑雪場(Steven's Pass)後山滑雪的滑雪者，在22日摔下1,000英尺(約300米)深的山坡，由於其中一人跌斷腳，觸發他手上Apple Watch的SOS警報，當地救援小組很快便接獲通報，立即派遣直升機前往救援。一段由YouTube頻道「King County Sheriff's Office Air Support Unit」公布的影片顯示，救援直升機抵達現場後，熱能探測攝錄機很快找出傷者位置，傷者的朋友不斷向直升機揮手，試圖引起救援人員的注意。隨後一名救援人員從直升機上降下，地面影像顯示受傷滑雪者被固定在纜繩上，然後被吊起，安全獲救。

3名滑雪者由直升機救起安全離開

不過，救援行動還沒結束，滑雪者表示：「我們還有另一名膝蓋受傷的傷者在下面。」由於他也無法行走，救援人員決定將3名滑雪者全部吊上直升機，將他們帶離山脈，確保安全。

蘋果自推出SOS警報功能產品後，屢次協助使用者獲救。根據蘋果網站的資料，具備SOS警報的Apple Watch，如果偵測到使用者嚴重跌倒，就會在手腕上震動、發出警報音效，並在錶面上顯示提示。使用者可以選擇聯絡緊急服務或關閉提示。

