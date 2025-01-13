美漢周遊列國捐精播種 夢想全球各地都有子女 今年底生夠100個

美國洛杉磯32歲男子戈迪(Kyle Gordy)有個奇特的夢想，就是希望每個國家都有自己的子女，為圓「播種夢」，他多年來透過社交平台積極宣傳自己免費捐精，至今已幫助87名女子懷孕，目標是在2025年底前在各地有100個孩子。

自封「捐精CEO」

美媒報道，戈迪從2014年起持續捐精，曾為他的同性戀女性好友完成生孩子的夢想，幫助她們建立圓滿家庭。戈迪其後透過社交平台宣傳並創立「Be Pregnant Now」網站，提供免費捐精服務幫助女性生育，自封「捐精CEO」。

近10年來，世界各地有87名女性在戈迪協助下懷孕，生了87名孩子，近期在瑞典、挪威、英格蘭和蘇格蘭等地，還有14名孩子即將出生。戈迪期望世界各國都留下自己的基因，更希望為世界總人口「略盡綿力」。