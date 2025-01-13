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國際
2025-01-13 19:35:28

美漢周遊列國捐精播種 夢想全球各地都有子女 今年底生夠100個

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戈迪開設捐精服務公司，自稱「捐精CEO」。(互聯網)

戈迪開設捐精服務公司，自稱「捐精CEO」。(互聯網)

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美國洛杉磯32歲男子戈迪(Kyle Gordy)有個奇特的夢想，就是希望每個國家都有自己的子女，為圓「播種夢」，他多年來透過社交平台積極宣傳自己免費捐精，至今已幫助87名女子懷孕，目標是在2025年底前在各地有100個孩子。

自封「捐精CEO」

美媒報道，戈迪從2014年起持續捐精，曾為他的同性戀女性好友完成生孩子的夢想，幫助她們建立圓滿家庭。戈迪其後透過社交平台宣傳並創立「Be Pregnant Now」網站，提供免費捐精服務幫助女性生育，自封「捐精CEO」。

10年來，世界各地有87名女性在戈迪協助下懷孕，生了87名孩子，近期在瑞典、挪威、英格蘭和蘇格蘭等地，還有14名孩子即將出生。戈迪期望世界各國都留下自己的基因，更希望為世界總人口「略盡綿力」。

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戈迪最近10年到不同國家免費捐精，幫助女性生育。(互聯網) 戈迪到不同國家免費捐精，希望幫助推高全球總人口。(互聯網) 其中一名「受惠」女子展示懷孕34周的照片。(互聯網) 戈迪與女友拍拖8個月，女方因不滿他捐精而提出分手。(互聯網) 戈迪目標是今年年底前生夠100個孩子。(互聯網)

深信捐精是「行善」但感情觸礁

戈迪深信免費捐精是「做好事」，但沒想到這就毀了自己的姻緣。他早年在一個真人騷節目上成功配對女友，兩人其後拍拖8個月，最終女方因無法接受他捐精，而提出分手。儘管情路受挫，他沒有動搖捐精理想，近日更打算前往日本、愛爾蘭、南韓旅遊，在這些國家繼續「播種」。

女子要「打真軍」自然捐精

報道指，戈迪到處捐精，除了人工授孕，也有女子要求他「打真軍」、更有效地自然捐精。對此，有網民質疑戈迪免費捐精的背後動機，批評他藉詞捐精，其實引誘女子跟他上床。

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