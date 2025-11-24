美漢愛貓走失10年奇蹟尋回 全因他多年堅持做一件事

念念不忘，必有回響……美國《紐約郵報》報道，新澤西州蒙克萊爾鎮動物收容所近日在Facebook分享一個貓貓失散10年終與主人團聚的神奇故事：早前有好心民眾在街上撿到一隻流浪貓並送到收容所，工作人員替貓貓掃描晶片，就立即找出主人。晶片資料顯示，貓貓的主人是哈伯勒(Sean Haberle)，工作人員即致電聯絡，沒想到真的能找到他，原來他多年前已移居紐約。
哈伯勒受訪憶述，10年前某天，貓咪「阿薩」(Asa)從家裡打開了的紗窗逃出，爬進屋外的排水管，他嘗試用梯子救貓，但發生意外。他說：「我找到牠後，爬上梯子想救牠，但梯子不穩，我伸出手時，貓咪受驚，梯子瞬間倒下，我摔了下來，貓咪也跑掉」。
貓咪失蹤後，哈伯勒一家人展開地氈式搜索，到處張貼尋貓告示，並聯絡各地收容所和獸醫診所，家人每天在附近街頭尋貓。一家搬到紐約後，仍持續更新貓咪晶片上的資料，「我們總是希望能在某個地方見到牠，到處都找過了，但牠始終沒出現」。
即使10年過去，一家人仍念念不忘阿薩。哈伯勒表示，「我和兒子大約1個月前還在談論這事，想知道貓咪到底怎麼了，牠是隻很貼心的貓貓」。
當收容所致電通知找到貓貓時，哈伯勒一家都不敢相信，「我們以為是詐騙，妻子還認真查證，結果竟然是真的」。工作人員也興奮表示，「我們打了每間收容所都夢想能打出的電話」。
最後收容所強調，貓咪阿薩能與哈伯勒一家團聚，全靠哈伯勒持續更新晶片資料，並登記有效的電話號碼。收容所藉這個奇蹟故事提醒寵物飼主正確註冊並更新晶片資料的重要性。