美漢愛貓走失10年奇蹟尋回 全因他多年堅持做一件事

念念不忘，必有回響……美國《紐約郵報》報道，新澤西州蒙克萊爾鎮動物收容所近日在Facebook分享一個貓貓失散10年終與主人團聚的神奇故事：早前有好心民眾在街上撿到一隻流浪貓並送到收容所，工作人員替貓貓掃描晶片，就立即找出主人。晶片資料顯示，貓貓的主人是哈伯勒(Sean Haberle)，工作人員即致電聯絡，沒想到真的能找到他，原來他多年前已移居紐約。

哈伯勒受訪憶述，10年前某天，貓咪「阿薩」(Asa)從家裡打開了的紗窗逃出，爬進屋外的排水管，他嘗試用梯子救貓，但發生意外。他說：「我找到牠後，爬上梯子想救牠，但梯子不穩，我伸出手時，貓咪受驚，梯子瞬間倒下，我摔了下來，貓咪也跑掉」。