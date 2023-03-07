美漢搭機圖打開逃生門　利器刺向空服員　被捕後供稱想跳機 (有片)

美國麻省一名男子乘搭聯合航空一班從洛杉磯飛往波士頓的客機，飛行途中企圖打開緊急出口艙門，並以利器刺向空中服務員頸部，最後乘客合力將他制服。客機降落波士頓洛根國際機場，男子隨即被捕，供稱機組人員想殺死他，便嘗試打開艙門跳機。

疑犯與機組人員對峙

麻省檢方周一表示，客機降落波士頓前約45分鐘，一道緊急逃生出口艙門的警報響起，機組人員檢查後發現艙門的上鎖手柄被推開，令艙門處於不完全上鎖狀態，緊急逃生梯的手柄則被調校至解除待命狀態的一般模式(disarmed)。

空服員發現托里曾靠近艙門，於是詢問他是否曾打開艙門，托里斯反問是否有攝錄機拍到他的行為。法庭文件指，空服員告訴機長托里斯對飛機安全構成威脅，並要求機長緊急降落。雙方對峙，托里斯不久後離開座位，手持斷裂的金屬湯匙「刺向空服員頸部3次」。乘客一湧而上與托里斯扭打，並與機組人員合力制服他。