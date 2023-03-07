美漢搭機圖打開逃生門　利器刺向空服員　被捕後供稱想跳機 (有片)

美國麻省一名男子乘搭聯合航空一班從洛杉磯飛往波士頓的客機，飛行途中企圖打開緊急出口艙門，並以利器刺向空中服務員頸部，最後乘客合力將他制服。客機降落波士頓洛根國際機場，男子隨即被捕，供稱機組人員想殺死他，便嘗試打開艙門跳機。
案發於周日(5日)，涉事航班編號UA 2609，33歲男子托里斯(Francisco Severo Torres)居於麻省萊姆斯特(Leominster)，他事後被控以危險武器妨擾機艙服務員，一旦罪成，最高刑罰為終身監禁。
疑犯與機組人員對峙
麻省檢方周一表示，客機降落波士頓前約45分鐘，一道緊急逃生出口艙門的警報響起，機組人員檢查後發現艙門的上鎖手柄被推開，令艙門處於不完全上鎖狀態，緊急逃生梯的手柄則被調校至解除待命狀態的一般模式(disarmed)。
空服員發現托里曾靠近艙門，於是詢問他是否曾打開艙門，托里斯反問是否有攝錄機拍到他的行為。法庭文件指，空服員告訴機長托里斯對飛機安全構成威脅，並要求機長緊急降落。雙方對峙，托里斯不久後離開座位，手持斷裂的金屬湯匙「刺向空服員頸部3次」。乘客一湧而上與托里斯扭打，並與機組人員合力制服他。
聯航發聲明
托里斯被捕後供稱，他在飛機洗手間將一根金屬湯匙折斷當作武器，試圖打開逃生艙門，有想跳出飛機的念頭；又稱，機組人員想殺死他。
聯合航空事後發聲明表示，事件中沒有人嚴重受傷，強調航空公司對班機上任何形式的暴力行為零容忍，將配合執法部門調查。聲明並指，涉事乘客接受調查期間，將禁止乘搭聯航班機。
"I'm taking over this plane": Man attacks flight attendant with broken spoon, tries to open door before being subdued on Boston-bound flight pic.twitter.com/H969gdsOQG— BNO News Live (@BNODesk) March 7, 2023