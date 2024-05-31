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國際
2024-05-31 17:25:21

美漢無牌駕駛Zoom出庭斷正 法官吃驚苦笑即撤保釋(有片)

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美國密歇根州一名44歲男子哈里斯（Corey Harris）去年10月駕駛執照被吊銷，他本月用視像平台Zoom出席涉案網上聆訊時，竟然一邊開車一邊「出席」

美國密歇根州一名44歲男子哈里斯（Corey Harris）去年10月駕駛執照被吊銷，他本月用視像平台Zoom出席涉案網上聆訊時，竟然一邊開車一邊「出席」

美國密歇根州一名44歲男子哈里斯（Corey Harris）去年10月駕駛執照被吊銷，他本月用視像平台Zoom出席涉案網上聆訊時，竟然一邊開車一邊「出席」，當畫面顯示他在車上駕駛時，法官辛普森（Cedric Simpson）亦大感吃驚，仰頭大呼「老天」，難以置信苦笑，不敢相信竟有人公然在法官眼前無牌駕駛。

美國密歇根州一名44歲男子哈里斯（Corey Harris）去年10月駕駛執照被吊銷，他本月用視像平台Zoom出席涉案網上聆訊時，竟然一邊開車一邊「出席」 美國密歇根州一名44歲男子哈里斯（Corey Harris）去年10月駕駛執照被吊銷，他本月用視像平台Zoom出席涉案網上聆訊時，竟然一邊開車一邊「出席」 當畫面顯示他在車上駕駛時，法官辛普森（Cedric Simpson）亦大感吃驚 當畫面顯示他在車上駕駛時，法官辛普森（Cedric Simpson）亦大感吃驚 法官辛普森大感吃驚，問「哈里斯先生，你在開車嗎？」，哈里斯直認不諱，還聲稱自己正駛向醫生辦公室，馬上就停車。 法官辛普森大感吃驚，問「哈里斯先生，你在開車嗎？」，哈里斯直認不諱，還聲稱自己正駛向醫生辦公室，馬上就停車。 辛普森表示，他不了解為何哈里斯會有這種行為，最終撤銷對方的保釋，要求當天下午6時前自首。 辛普森表示，他不了解為何哈里斯會有這種行為，最終撤銷對方的保釋，要求當天下午6時前自首。

畫面可見哈里斯正坐在駕駛座上，法官辛普森見到後大感吃驚，問「哈里斯先生，你在開車嗎？」，哈里斯直認不諱，還聲稱自己正駛向醫生辦公室，馬上就停車。辛普森表示，他不了解為何哈里斯會有這種行為，最終撤銷對方的保釋，要求當天下午6時前自首。這段庭審畫面在網上流傳，吸引媒體爭相報道，哈里斯後來乖乖赴監獄報到，兩天後獲釋，預計6月5日再次出庭。


 

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