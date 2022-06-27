美漢看電視學懂「彩票中獎攻略」贏78萬

「我甚至不懂如何玩Powerball」

該匿名中獎者說，3個月內每周花25美元(約195港元)買彩票「強力球」(Powerball)。頭一星期他贏了500美元(約3,900港元)，到了第七周他中了10萬美元奬金。他起初以為只中了兩個號碼獲5萬美元(約39萬港元)，幸好妻子再幫他核對攪出的號碼和所買彩票號碼，原來他在5個白球號碼裡面中了4個和紅色球的號碼(如特別號碼)，加上他多付了1美元(約7.8港元)的PowerPlay，他所中彩金較他以為的多了一倍；這名幸運兒向南卡羅來納彩票職員說，「我甚至不懂如何玩Powerball」，並稱自己在Hanahan一個油站買中獎彩票。扣除稅項，他可袋6.9萬美元(約53.8萬港元)，他亦已買一架新車獎勵自己，並繼續「３個月彩票」攻略。

相信大家看了也一頭霧水，究竟他用了甚麼方法，或者大家可以看看他所說的TLC節目《Lottery Changed My Life》(彩票改變我的人生)。根據南卡羅來納彩票網稱，要中4個白球號碼和紅色球號碼機率是913,129分一。