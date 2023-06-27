美漢航班延誤18小時仍苦等 因禍得福upgrade做機上唯一VIP

商業客機變成私人飛機，乘客搖身一變做了唯一的VIP，同空服員開派對？美國北卡羅來納州男子斯特林格(Phil Stringer)近日有非一般體驗。他接受「Insider」訪問，表示上周日(25日)原定乘搭美國航空早上6時20分班機，從奧克拉荷馬市返回北卡州夏洛特家鄉，但班機因維修問題一再延誤。
他試圖改搭其他航班，但發現沒有適合的，又一定要返家，便只好在機場苦等18小時，直至深夜12時許，終於可以登機，到閘口時卻發現自己是唯一的乘客。
斯特林格表示，當時對機組人員和地勤感到抱歉，「我道歉了大概400多次吧，感覺他們是因為我才會這麼晚被召來工作，可是我必須要當天趕回家，真的沒辦法改時間」。
VIP空中派對體驗
斯特林格原本擔心這趟機程可能會難受，沒想到空服員對他十分友善。從他上傳TikTok的片段可見，空服員嘻嘻哈哈地向他示範穿救生衣及講解安全指引等，每次都只為他一人而廣播。斯特林格在機上獨享VIP服務，喜歡坐在哪裡、吃甚麽都可以，他與空服員說說笑笑在空中開派對，最後大家還交換了電話。
斯特林格說，航機延誤18小時，原本十分折騰，未料最後因禍得福，成為機上唯一乘客，有了一生一次的難得體驗。
網民紛表羨慕
斯特林格意外成了機上唯一VIP，其影片累計逾2,100萬次點擊爆紅，不少網友表示羨慕不已，有人留言「哈哈，看來就像是你的私人飛機」、「好瘋狂，沒想到最後沒取消這班機」、「他們特別為你飛了這一程」。有空服員留言稱「真夢幻，你的商業私人航班」、「我常常希望只為一個乘客服務」。