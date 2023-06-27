美漢航班延誤18小時仍苦等 因禍得福upgrade做機上唯一VIP

商業客機變成私人飛機，乘客搖身一變做了唯一的VIP，同空服員開派對？美國北卡羅來納州男子斯特林格(Phil Stringer)近日有非一般體驗。他接受「Insider」訪問，表示上周日(25日)原定乘搭美國航空早上6時20分班機，從奧克拉荷馬市返回北卡州夏洛特家鄉，但班機因維修問題一再延誤。

他試圖改搭其他航班，但發現沒有適合的，又一定要返家，便只好在機場苦等18小時，直至深夜12時許，終於可以登機，到閘口時卻發現自己是唯一的乘客。

斯特林格表示，當時對機組人員和地勤感到抱歉，「我道歉了大概400多次吧，感覺他們是因為我才會這麼晚被召來工作，可是我必須要當天趕回家，真的沒辦法改時間」。