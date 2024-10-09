美漢落車加油愛驅僅10秒被偷走　一個原因無人同情(有片)

美國密蘇里州梅普爾伍德(Maplewood)近日有名大膽的小偷，竟然趁著車主加油時，僅用10秒時間跳入車內將車駛走，當車主察覺有異時，只能眼巴巴看著自己的名貴汽車在眼前疾駛而去，還來不及反應。汽車被盜畫面一出，引起網民熱議，但幾乎一面倒無人同情車主。
綜合報道，事發於本月2日下午約5時，一名男子駕駛著黑色寶馬私家車到當地的油站，車主落車加油期間，一輛黑色Kia汽車停在他的車旁邊，一個用帽子遮樣的小偷落車，靈活而迅速地登上寶馬，期間車主聽到車門關上的聲音，曾循聲望去，但他未有察覺異狀，當發現汽車被人駛走時，只有當場呆住，目送愛車離開，連反應也來不及。
網民：他是在夢遊嗎？
當汽車被盜畫面一出，也引起熱議，不少網民對車主離開車廂時，竟然沒有將車匙拿走而感到驚訝，紛紛留言：「車匙沒帶走？」、「這傢伙一定是外地來的，灣區沒有人把車匙留在車裡」、「加油時不熄火？」、「他是在夢遊嗎？」、「這就是為甚麼我只開棍波車」。當地警方建議民眾，加油時要時時注意周圍發生的事情，因為意外常常發生在瞬間，且一定要記得鎖上車門，目前警方正與其他部門合作，部門與南、北、各地的警方共享訊息，追蹤涉事車輛。
MAPLEWOOD, Mo., USA — Police in Maplewood are searching for a stolen black Kia after a thief jumped in and drove off while the owner was pumping gas at the Sam’s Club station on Hanley Rd. pic.twitter.com/QlPvXtTjkd— Githii (@githii) October 7, 2024