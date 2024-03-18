美漢遭寵物毒蜥噬咬4分鐘 中毒2小時後始送院 最終器官衰竭亡

驚嚇！美國科羅拉多州一名34歲男子在家中被寵物毒蜥噬咬約4分鐘後中毒身亡……

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述傑佛遜縣(Jefferson county)警方報道，事發於上月12日，34歲男子沃德(Christopher Ward)在家裡被其飼養的吉拉毒蜥(Gila monster)噬咬手部，女友致電911，救護員到場後發現沃德躺在床上、沒有知覺，立即將他送院搶救。醫生發現沃德出現過敏性休克、呼吸衰竭、腎衰竭等嚴重狀況，轉送ICU，留醫3日後死亡。

男子被咬後沒即時治療

女友表示，事發時她聽到沃德慘叫後發現他右手被毒蜥咬，咬了約4分鐘，男友即出現症狀，嘔吐數次，最後突然昏倒，更停止呼吸。驗屍報告其後指出，救護車到場前，沃德已中毒近2個小時，他晚上被咬後並沒獲得即時治療。驗屍結果顯示，沃德生前患有心臟病和肝病，也有濫用藥物等醫療紀錄，被毒蜥噬咬後中毒，引發嚴重症狀而致命。