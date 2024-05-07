美漢闖教堂施襲「上帝叫我開槍」牧師大難不死「上帝卡住了槍」(有片)

美國賓夕法尼亞州一間教堂，周日發生槍擊案，網上片段可見槍手朝台上的牧師開槍，幸子彈在千鈞一發間卡住，未有射出。槍手被捕後聲稱「是上帝叫我開槍」，而牧師則說「是上帝卡住了槍」，讓他大難不死。
案發在賓夕法尼亞州North Braddock的教堂Jesus' Dwelling Place Church。26歲槍手波利特(Bernard Junior Polite)闖入教堂後，行至台前向正在講道的牧師傑馬尼(Glenn Germany)舉槍，並二話不說開槍。
美國槍擊案｜開槍前向牧師微笑 被捕後揚言想入獄
牧師傑馬尼見狀下大驚，連忙彎身逃開，幸好槍手波利特的子彈並沒射出。之後波利特還施然跨過圍欄上台，似想步向傑馬尼「補槍」，而此時一名穿白衣的信徒立即飛撲上台，從後攀倒槍手，牧師亦隨即上前合力把槍手制服。
牧師傑馬尼事後受訪表示，「我很感謝上帝，我仍能在此，是因為衪卡住了槍」。他指之前從未見過槍手，當日看到槍手多次出入教堂，又望向他，未幾就發生始料不及的事，「我開始講道，看到他從教堂後方，走到來我左手邊的台前，然後對我微笑」，「突然我就看到一支槍指著我，當時我能做的就只有躲避」。
當地傳媒指，槍手波利特向警方供稱，他想向牧師傑馬尼開槍是因為「上帝叫我做」，並揚言想入獄來令思緒清晰。在案發當日，警方於波利特家中發現一名被槍殺的男子遺體，調查後證實是波利特的56歲親戚，當地警方正調查案件是否與波利特有關。