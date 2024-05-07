美漢闖教堂施襲「上帝叫我開槍」牧師大難不死「上帝卡住了槍」(有片)

美國賓夕法尼亞州一間教堂，周日發生槍擊案，網上片段可見槍手朝台上的牧師開槍，幸子彈在千鈞一發間卡住，未有射出。槍手被捕後聲稱「是上帝叫我開槍」，而牧師則說「是上帝卡住了槍」，讓他大難不死。

案發在賓夕法尼亞州North Braddock的教堂Jesus' Dwelling Place Church。26歲槍手波利特(Bernard Junior Polite)闖入教堂後，行至台前向正在講道的牧師傑馬尼(Glenn Germany)舉槍，並二話不說開槍。