美漢騎劫巴士槍殺乘客 警匪生死時速追逐32公里 犯案前還喋諜不休受訪(有片)

美國喬治亞州亞特蘭大一名男子周二(11日)涉嫌在市中心騎劫一輛巴士、射殺一人後，挾持巴士司機飛車逃走，3個縣的警方隨即聯手追捕。經過一輪穿梭於大街小巷、波及路上多車的警匪追逐戰，男子最終因巴士爆胎、警員開槍被制服，面臨謀殺等20多項刑事控罪。 美聯社報道，警方在亞特蘭大近郊德卡爾布縣(DeKalb county)攔下這輛巴士後，39歲疑犯格里爾(Joseph Eric Grier)被捕，周三(12日)凌晨押送至富爾頓縣監獄(Fulton County Jail)，不得保釋。 亞特蘭大警方周二下午4時30分後接獲報案，稱一輛巴士上傳出槍聲、車上可能有人質遭挾持，警員接報約1分鐘後抵達現場，與疑犯對峙，疑犯強迫巴士司機開車逃走。當局立即出動特種警察(SWAT)追捕，同時封鎖公路。警匪爆發飛車追逐，跨越2個縣，歷時約40分鐘。

巴士終被警方攔下 電視新聞直升機畫面顯示，被騎劫的巴士在警匪追逐戰中撞到多部車輛，並逆線行駛，警車緊追在後。巴士最終在約32公里外的德卡爾布縣停下，疑犯雙手鎖上手扣後被帶下巴士。 警方指，巴士上包括司機在內共有17人。警員疏散乘客時，發現其中一名男子受槍傷，隨即將他送院，最終傷重不治。死者是58歲乘客伯德(Ernest Byrd Jr.)。 乘客與警方保持通話 調查人員指，伯德在巴士上與格里爾搏鬥並拿出槍械，卻反遭格里爾奪槍射中受傷。格里爾接著威脅司機說，一旦停車就會對司機開槍。挾持期間，格里爾警告車上乘客不得打電話，但仍有至少一名乘客偷偷撥打911，並保持通話。警方指，這讓警方可在巴士開下州際公路、穿過橫街小巷，時而撞上路上車輛之際，掌握到車上的情況。最終，巴士因警方投擲的鐵釘爆胎，但仍繼續行駛，警員再向引擎開槍，巴士最終在德卡爾布縣停下。

案發不久前才發生美食廣場槍擊 亞特蘭大同日下午稍早時也發生槍擊案，34歲男子馬龍(Jeremy Malone)在市中心的桃樹中心(Peachtree Center)美食廣場開槍射傷3人。經調查後，警方認為兩宗案件並無關連。但巧合的是，警方接報趕抵美食廣場時，當時尚未犯下劫持巴士案的格里爾正在外面的行人路上，喋喋不休地向記者談論他的心理健康狀態、犯罪紀錄和銀行紀錄等。 疑犯接受傳媒訪問 格里爾對記者說：「我跟你們說，我有躁鬱症，已經停藥兩星期。」他說話時看來很激動，還說他描述自己見到的事，感覺像個「告密者」。

亞特蘭大市長迪肯斯(Andre Dickens)表示，他們認為格里爾的行為與精神問題有關，強調絕大多數的精神病患者沒有暴力傾向。 兩宗襲擊同時發生 亞特蘭大陷入混亂 美食中心槍擊案和巴士騎劫案在短短兩個小時內先後發生，且案發地點相距僅幾個街區，一時間在市內製造了混亂氣氛。社區領袖譴責街頭槍械暴力泛濫，但亦呼籲居民不要過分擔心，因數據顯示亞特蘭大的暴力犯罪率正在下降。 格里爾被控犯下一項謀殺罪、一項挾持車輛罪、13項加重傷害罪、14項綁架罪，以及持有槍械等罪名。