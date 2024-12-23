美漢upgrade頭等艙暗喜 突被降級驚見遭這種狗狗搶走座位即嬲爆 航空公司解釋

美國一名男子在討論區發文講述近日一次搭機的不快經歷，稱他乘搭達美航空(Delta Air Lines)被upgrade到頭等艙，但15分鐘後又被降級到比他最初所訂「更爛的座位」，因為他的頭等艙座位臨時讓給一隻服務犬，如此安排令他相當不滿，其貼文也引起熱議

《紐約郵報》等媒體報道，Ben在討論區「Reddit」分享，他最近乘搭達美航班時獲升級到頭等艙，未料15分鐘後又突然被通知降級，要坐「比原先更爛的座位」，詢問櫃枱職員，對方僅稱「情況有變」。結果，他登機後才發現一隻狗狗坐在頭等艙座位上，「這時我憤怒極了」。貼文附上一張狗狗坐在座位前方的照片。