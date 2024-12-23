美漢upgrade頭等艙暗喜 突被降級驚見遭這種狗狗搶走座位即嬲爆 航空公司解釋

美國一名男子在討論區發文講述近日一次搭機的不快經歷，稱他乘搭達美航空(Delta Air Lines)被upgrade到頭等艙，但15分鐘後又被降級到比他最初所訂「更爛的座位」，因為他的頭等艙座位臨時讓給一隻服務犬，如此安排令他相當不滿，其貼文也引起熱議
《紐約郵報》等媒體報道，Ben在討論區「Reddit」分享，他最近乘搭達美航班時獲升級到頭等艙，未料15分鐘後又突然被通知降級，要坐「比原先更爛的座位」，詢問櫃枱職員，對方僅稱「情況有變」。結果，他登機後才發現一隻狗狗坐在頭等艙座位上，「這時我憤怒極了」。貼文附上一張狗狗坐在座位前方的照片。
樓主嬲爆
Ben事後詢問達美航空客服，對方回覆稱任何乘客都可能因服務犬等動物被調換座位，航空公司在這情況下「是無能為力」。針對航空公司這樣的回覆，他怒氣沖沖地留言，「這隻狗花在航空公司的錢不可能比我多吧」，「簡直是笑話」，「對這間航空公司忠誠還有甚麼意義？」他說，之前達美航空被質疑服務水準下降，他都不以為意，但如今「也開始懷疑自己(對他們)的忠誠」。
網民嘲：狗狗可能是鉑金會員
不少網民對樓主表示同情，有人直指「這只會在美國發生，在其他地方都不會」。有人揶揄，「這隻狗可能是達美200萬里程的鉑金會員呢」。也有人說「有注意到你生活中根本沒有這麼多服務性動物嗎？但一去機場，他們就會突然出現」。
達美員工解釋
有達美航空員工留言解釋，按照法律規定，航空公司有義務為有特殊需求或與服務性動物同行的乘客安排機艙前方的寬敞座位，若殘障乘客提出要求，便可能導致其他乘客要調位。
旅遊達人意見
旅遊達人Gary Leff卻支持Ben，表示不明白達美航空為何拖到登機前最後一刻，才臨時將頭等艙座位換給服務犬。