美烏官員瑞士商討「28點方案」特朗普改口︰非最終決定｜俄烏戰爭

美國日前就俄烏戰爭提出「28點方案」，外傳的內容被指偏袒俄羅斯。美國及烏克蘭官員周日在瑞士日內瓦商討有關方案，而正在南非約翰內斯堡出席二十國集團(G20)峰會的英法德領袖在場邊舉行緊急磋商，歐盟多國、加拿大及日本等領導人發表聯合聲明，指有關方案須進一步完善。美國總統特朗普表示，華府提出的和平計劃並非最終方案，暗示有調整空間。

「28點方案」被指側重俄方利益

烏克蘭總統澤連斯基較早前指，有關方案被視為偏向莫斯科，而在美方施壓下，烏方正處於「史上最艱難時刻之一」；俄羅斯總統普京則表示該方案可作為「和解基礎」。根據外界廣泛流傳的資訊，方案內容包括烏軍撤出目前控制的頓涅茨克東部地區，並承認俄方對頓涅茨克、鄰近的盧甘斯克，以及2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島的控制權；方案並包括凍結烏克蘭南部赫爾松及札波羅熱地區邊界的現有戰線，目前兩地均部分被俄方佔領；另提議把烏克蘭軍力限制在60萬人，並在鄰國波蘭部署歐洲戰機，但烏克蘭須放棄加入北約、北約部隊亦不可駐扎烏克蘭；方案並建議，解除對俄羅斯的制裁，並讓俄方重返「七國集團」(G7)，使其再度成為「八國集團」(G8)。