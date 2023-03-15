美無人機黑海遭俄戰機攔截墜毀　俄方否認曾碰撞

美國國防部表示，美軍一架無人機在黑海國際空域被俄羅斯戰機攔截，無人機的螺旋槳受損墜毀，國務院已傳召俄羅斯駐美大使提出抗議。俄羅斯國防部否認俄方戰機曾與無人機碰撞，指美軍無人機因為急速轉彎時失控而墜落海中，早前已在克里米亞半島(Crimea)附近發現該無人機，涉事2架俄羅斯戰機已安全返回基地。

美軍歐洲司令部發聲明，指美軍一架MQ-9死神無人偵察機周二早上在黑海國際空域執行例行任務期間，遭俄羅斯2架蘇-27戰機攔截。無人機被戰機碰撞，螺旋槳損毀，墜落黑海國際水域。美國國防部發言人賴德(Patrick Ryder)指，俄羅斯戰機與無人機碰撞前曾傾倒燃油，並多次在無人機前面飛過，批評戰機行為鹵莽，對無人機進行不安全和不專業的攔截。北約軍方官員表示，已向成員國通報事件。